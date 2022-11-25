عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زعرور سانت كاترين ..عشبة تقوي عضلة القلب وبها فوائد لا تعد

عشبة الزعرور
عشبة الزعرور

تتميز سانت كاترين بالاعشاب الطبية والعطرية النادرة التي  لا توجد في أي مكان من العالم حيث حباها الله باعشاب فوائدها عديدة تلك الأرض المباركة ومن بين هذه الأعشاب عشبة الزعرور التي توجد كأشجار معمرة بسانت كاترين وخاصة في منطقة وادي جبال وقمم الجبال ويطلق عليها كريز سانت كاترين ذو اللون الأحمر الجميل .


يسمع الناس كثيرا عن الزعرور ولكن لم يشاهدوه، حيث إنه أشجار نادرة موجودة بسانت كاترين فماذا تعتقد في ذلك الزعرور.


يقول محمد فتيح أحد شباب سانت كاترين المهتمين بالبيئة والطبيعة، لـ صدى البلد، إن الزعرور هو عبارة عن شجرة صغيرة من الفصيلة الوردية لا يتجاوز ارتفاعها عن المترين وهي مميزة جدا لمدينة سانت كاترين.


وأشار إلى أن أشجار الزعرور تنتعش وتترعرع أيام الأمطار الغزيرة وتظهر بكثرة.
وأضاف أن بدو سانت كاترين يعتقدون أن جميع أجزاء هذه الشجرة تساعد في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي،وقد ظهرت أخيراً بعض الدراسات الحديثة التي تدعم هذا الاعتقاد.

 

وأضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الزعرور من الأنواع التى يقتصر نموها على المناطق الجبلية العالية وتتساقط أوراقها بسرعة.

حيث إنها تفقد أوراقها في فصل الشتاء وتحتفظ بثمارها الحمراءمشيرًا الي أن ثمار هذه الشجرة مصدر غذائي ممتاز للطيور⁦ والثدييات في أوقات الطقس الباردة.

وتتميز سانت كاترين بطقسها البارد الذي تنمو به الأشجار والأعشاب النادرة، فيوجد بها أشجار الفستق واللوز والسرور والأعشاب الطبية النادرة والتي تستخدم الادوية والعلاج لكثير من الأمراض .


ومن جانبه أكد الشيخ احمد صالح  الملقب بطبيب البادية  أن ثمار الزعرور لها فوائد عديدة من بينها أنها تعالج وتقوي عضلة القلب و تمنع آلام الدورة الشهرية عند النساء مشيرا  إلي أن الزعرور نبتة ذات قيمة طبية عظيمة تستخدم بشكل رئيسي لإضطرابات القلب ودوران الدم ،وبخاصة الذبحة ، ويعتبرها العشّابون غذاء القلب وهي تزيد تدفق الدم إلى عضلات القلب وتعيد الخفقان السوي إلى القلب .

حملات لمكافحة النمل الأبيض بمدن أبورديس وأبوزنيمة بجنوب سيناء


وقد أثبتت الأبحاث الحديثة صحة هذه الاستخدامات  وأضاف طبيب البادية  أن المكونات الرئيسية للزعرور فلافونيات حيوية  روتين ، كويرسيتين ) و  ثلاثيات التربينوييد بالإضافة  غليكوزيدات مولّدة للسيانوجيبن  أمينات  ثلاثي امين في الازهار فقط  ويشمل كومارينات وحموض التنّيك  وأكد طبيب البادية أن مقوّ للقلب ويوسع الاوعية الدموية ومرخ للشرايين ومزيل للسموم .

وخضع الزعرور لأبحاث كثيرة إلى حد ما ، وتعود فائدته الطبية الرئيسية إلى محتواه من الفلافونيات الحيوية ، فهذه المكونات ترخي الشرايين التاجية ، وذلك يزيد من تدفق الدم إلى عضلات القلب ويخفض أعراض الذبحة ، و الفلافونيات الحيوية مضادة قوية للتأكسد ، مما يساعد في تجنب تنكس الأوعية الدموية 


وقد أثبتت  عدة تجارب قيمة الزعرور في معالجة قصور القلب المزمن ، وبالأخص التجربة التي اجريت سنة 1994 في ألمانيا والتي بيّنت إن الزعرور يحسّن سرعة دقات القلب و يخفض ضغط الدم .


 ويرجع استخدامه الحالي للمشكلات الدورانية والقلبية إلى طبيب إيرلندي بدأ استخدامه بنجاح على مرضاه من أجل مثل هذه الحالات في نهاية القرن التاسع عشر .

زعرور سانت كاترين

FB_IMG_1669314698979~2
FB_IMG_1669314698979~2
FB_IMG_1669314701772~3
FB_IMG_1669314701772~3
FB_IMG_1669314701772~2
FB_IMG_1669314701772~2
FB_IMG_1669314738594
FB_IMG_1669314738594
FB_IMG_1669314733517
FB_IMG_1669314733517
FB_IMG_1669314698979
FB_IMG_1669314698979
FB_IMG_1669314726583
FB_IMG_1669314726583
زعرور جبال سانت كاترين عشبة القلب فوائد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

مجدي عبدالغني يوجه رسالة للأهلي بعد الفوز بدوري المرتبط لكرة السلة

أحمد حسن: قرار مفاجئ من كولر بشأن بيرسي تاو

بالتردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لإذاعة مباريات كأس العالم 2022 مجانا

موضوعات متعلقة

تساقط أول أمطار الشتوية على سانت كاترين

ترشيحاتنا

11 سورة و12 سُنة مهجورة في يوم الجمعة.. لتكفير ذنوب الأسبوع

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وتراجع الدولار عالميا

أحوال اكسبريس .. كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى فى نفس الوقت

أخبار الفن| معلومات عن زوج ابنة عبلة كامل البولندي.. حقيقة وفاة ممثلة شابة بسبب البرازيل

أخبار التكنولوجيا// أوبو تطلق Oppo Reno9 + برام 16 جيجا وسعر رخيص..ازاي تغير صوت رسالة واتساب

موجز السوشيال| شوبير عن ركلة جزاء رونالدو: غير صحيحة .. والفيفا يعاقب جمهور المكسيك لهتافات مسيئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 5 أضرار كارثية لـ حقنة البوتكس..فوائد خارقة لـ شاى البابونج

فوائد خارقة لتناول البرتقال الأحمر.. تعرف عليها

بالجينز اللافت... شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

منها عصير الطماطم .. طرق طبيعية لعلاج انسداد الأنف

فيديو

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ