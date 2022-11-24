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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب: اختتام أعمال الاجتماع الـ35 للجنة إدارة مبادرة 5 + 5 دفاع

مجلس 5 + 5 دفاع
مجلس 5 + 5 دفاع

اختتمت، اليوم /الخميس/ بالعاصمة المغربية الرباط، أعمال الاجتماع الـ35 للجنة إدارة مبادرة "5 + 5 دفاع"، بعد يومين من الجلسات.


وأبرز الجنرال بلخير الفاروق، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، في كلمة تلاها نيابة عنه الجنرال ، محمد حيال، أن "المناقشات المثمرة وذات الصلة بالمواضيع التي كانت مدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع تترجم، دون أدنى شك، إرادة ممثلي الدول الأعضاء في الحفاظ على ديناميكية المبادرة وتصميمهم على تطويرها المستمر واستدامتها".


وأوضح أن "أعمال هذه الدورة تشهد على كفاءة آليات التعاون للمبادرة واستدامتها وتطورها المستمر"، منوها بالمساهمات البناءة التي مكنت من تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بروح من الاحترام والثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.


وأكد التزام القوات المسلحة المغربية بمواصلة مساهمتها في تطوير مبادرة "5 + 5 دفاع" وبذل قصارى جهدها لتنفيذ الأنشطة المدرجة في إطار خطط العمل المتفق عليها بشكل مشترك.


وأعرب عن تمنياته للبرتغال التى ستترأس مبادرة 5 + 5 دفاع لعام 2023 بالنجاح.


من جانبها، قالت إيزابيت غوميس رئيسة الوفد البرتغالي إن بلادها ستنظم، في إطار رئاستها، الأنشطة التي برمجتها مبادرة "5+5 دفاع"، فضلا عن تمارين تتعلق بالدفاع السيبراني وبقوات العمليات الخاصة وأجندة المرأة والسلم والأمن.


يذكر أن مبادرة "5+5 دفاع" هي مجموعة دول غرب البحر الأبيض المتوسط، تعمل تحت غطاء الإتحاد الأوروبي وتهتم بمسائل الشراكة الاقتصادية، التنمية، الأمن في المنطقة وتنظيم الهجرة وقمع الهجرة الغير الشرعية، وتضم خمس دول أوروبية هي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ومالطا، ودول اتحاد المغرب العربي الخمس.
 

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