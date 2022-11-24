على الاتحاد الأوروبي التدخّل | رئيسة وزراء إيطاليا تحذر من أزمة طارئة

حذرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني من صعوبة التعامل مع حالة الطوارئ الخاصة بالطاقة إن لم يتدخل الاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت ميلوني، متحدثة عبر رابط الفيديو في الاجتماع السنوي التاسع والثلاثين للرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية في بيرغامو، "الطاقة تستنزف الكثير من الموارد. إذا لم تتدخل المفوضية الأوروبية، فسيكون من الصعب التعامل مع هذه الحالة الطارئة".

علاوة على ذلك، "نريد أن نحيي موسمًا جديدًا من الإصلاحات، والرئاسية، وتطبيق الحكم الذاتي المتباين"، على حد قول ميلوني، التي شددت على أن "الحكومة الإيطالية ستستمر بفخر في الانحياز لدعم القضية الأوكرانية".

إلى ذلك، رجح وزير البيئة وأمن الطاقة غيلبرتو بيكيتو فراتين أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن أسعار الغاز الطبيعي بحلول ١٣ ديسمبر.

وقال فراتين، على هامش أعمال مجلس الطاقة الأوروبي المنعقد في بروكسل، إن اتفاق على أسعار الغاز بحلول 13 ديسمبر "ممكن"، مضيفا: "من المناخ السائد في المجلس يمكنني أن أقول نعم، لأن هناك استعداد من جانب جميع البلدان للتوصل إلى اتفاق. بطبيعة الحال، هناك حاجة إلى معايير. تلك المعايير يجب أن تكون نتيجة للوساطة، ولا يجب أن تكون بالضرورة أرقام".

وكشف: "إننا بحاجة إلى آليات بحيث إذا تذبذب السعر بشكل مفرط يتم إغلاق السقف تلقائيًا"، مضيفا: "لقد انتهينا للتو من اجتماع بين الدول المنتقدة لاقتراح المفوضية وهناك اتفاق على عدم الالتزام بالاقتراح"، مضيفا: "في هذه المرحلة، نريد إجراء تقييم إجمالي لكل من اقتراح المفوضية بشأن سقف سعر الغاز، وبنود الاتفاقية الأخرى التي قد تتعلق بقضايا أخرى، من التضامن إلى الشفافية، ولكن جميعها في كتلة واحدة".