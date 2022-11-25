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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيديو .. تفاصيل قرار اتحاد الكرة بشأن الواقعة غير الأخلاقية لمسئول الجبلاية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

عبر الإعلامي إيهاب الكومي، عن غضبه الشديد، بسبب الأصوات التي تطالب بإقالة جميع مسئولي الاتحاد المصري للكرة، خلال الفترة المقبلة، بسبب واقعة أخلاقية تخص أحد مسئوليه.

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وقال إيهاب الكومي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن اتحاد الكرة المصري قرر إقالة مسؤول متورط في واقعة غير أخلاقية، وترك أمره للقضاء.

وأكد إيهاب الكومي، إن اتحاد الكرة، قرر فصل هذا المسؤول، حتى يتم البت في أمره بساحات القضاء، وفي حال تم تبرئته فسيعود لمنصبه من جديد.

وأبدى الكومي، اندهاشا كبيرا، بسبب تسريب اسم المسؤول عبر منصات التواصل الإجتماعي، رغم أن القضاء لا يزال يبحث الواقعة حتى الآن، مشددا:" لا أفهم كيف يردد أحد الأشخاص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم ينشر مثل هذا الكلام، قبل أن يقول القضاء كلمته، الناس عاملة نفسها شيوخ على مواقع التواصل وبيقولوا قال الله وقال الرسول.. ومفيش ستر".

وطالب الكومي، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعدم نشر هذه القضية، والكف عن الكلام فيها، والعمل بالحديث النبوي : من ستر مسلم ستره الله"، كما رفض الأصوات التي تطالب بإقالة أعضاء ومسؤولي الجبلاية، خاصة وأن الواقعة لا تخصهم من قريب أو بعيد.

واختتم :" اتحاد الكرة لم يعلن اسم المسئول عن الفضيحة من باب الستر، والناس كانت بتنشر : وتقول ربنا يسترها علينا، و المطالبون بإقالة اتحاد الكرة بسبب الفضيحة غير الأخلاقية يعملوا بمبدأ لا تقربوا الصلاة".

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