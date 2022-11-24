خسائر فادحة.. خبير لوائح يكشف عقوبة الانسحاب من كأس العالم 2022

كشف خبير اللوائح الرياضية المعروف عامر العمايره، العقوبة المقرر تطبيقها على أي منتخب ينسحب من بطولة كأس العالم.

ويأتي ذلك في أعقاب تهديد بعض المنتخبات بالانسحاب من بطولة كأس العالم، وعلى رأسها منتخبا الإنجليزي والدنمارك؛ بسبب قرار الفيفا بمنع ارتداء شارة المثليين.

وكتب "العمايرة"، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، «فى حالة انسحاب أي اتحاد مشارك بـ كأس العالم قطر 2022 سيتم تغريمه نصف مليون دولار، وسيعيد جميع المبالغ التي تسلمها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فـيـفـا" من أجل الاستعداد لكأس العالم، إضافة إلى أي خسائر تكبدها "فـيـفـا" أو أي طرف آخر جراء هذا الانسحاب».

وأضاف خبير اللوائح «اعتمادا على ظروف الانسحاب يحق للجنة التأديبية في الفيفا طرد الاتحاد المنسحب من أي بطولات لاحقة».

أول رد رسمي من الدنمارك على أنباء الانسحاب من كأس العالم

وعلق الاتحاد الدنماركي على القدم، على شائعات انسحاب منتخب الدنمارك من بطولة كأس العالم 2022، بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بمنع منتخبات أوروبا من ارتداء شارة دعم المثليين في المونديال.

وكانت صحيفة “جلوبو سبورت” أكدت خلال الساعات الماضية، أن جاسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، هدد بأن منتخب الدنمارك سينسحب من كل بطولات فيفا بسبب منع ارتداء شارة دعم المثليين خلال بطولة كأس العالم”.

وقال ياكوب هويجه رئيس قسم الاتصالات بالاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في تصريحات صحفية:" بعض وسائل الإعلام فسرت تصريحات رئيس الاتحاد بأن الاتحاد سينحسب من بطولات فيفا، لكنه لم يقل ذلك، لقد فٌسرت التصريحات بشكل خاطئ".

أضاف:" نحن في موقف حرج ولن ندعم جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مجددا، وسنناقش المزيد من القرارات مع بعض الاتحاد الأوروبية".

وكان فيفا قد قرر رسميًا منع ارتداء الشارة التي تحمل ألوان قوس قزح المخصصة لدعم المثليين، وسط اعتراض عدد من الدول، وفي مقدمتها انجلترا وأوضح الفيفا أن اللاعب الذي سيصر على ارتداء الشارة سيحصل على بطاقة صفراء في بداية المباراة.

7 دول تصدر بياناً موحداً بعدم ارتداء الشارة الملونة

وبعد اتضاح جدية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فـيـفـا" في تطبيق العقوبة، بمنح البطاقات الصفراء مع بداية المباريات لمن يرتدي شارة دعم المثلية، أعلنت عدة منتخبات عن الرضوخ لقرار الفيفا بعدم ارتداء الشارة.

وأصدرت 7 دول على رأسها إنجلترا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، ويلز وسويسرا، بيانًا موحدًا بعدم ارتداء شارة المثلية في كأس العالم قطر 2022.