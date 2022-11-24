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رئيس التحرير
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رياضة

رسالة إيه ما تحترمونا.. تعليق مثير من شوبير على صورة منتخب ألمانيا |فيديو

شوبير
شوبير

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على صورة منتخب ألمانيا الجماعية قبل مواجهة منتخب اليابان في كأس العالم قطر 2022.

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وظهر لاعبو منتخب ألمانيا في الصورة الجماعية قبل مباراة اليابان واضعين أيديهم على الأفواه، في إشارة إلى منعهم من إبداء حرية الرأي، بعد منعهم من ارتداء شارة دعم المثلية.

وتعرض منتخب ألمانيا للخسارة أمام اليابان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «عشان تسمع صوتك للعالم سمعوا بلعبك، العالم دائمًا وأبدًا يحترم الكرة الألمانية ويصفهم بالماكينات واللاعيبة الملتزمة واللاعيبة المنضبطة، انتوا في الآخر لاعيبة كورة ملكوش دعوة بما يحدث خارج الملعب».

وأضاف: «أنت في منطقة لها أصولها ولها مبادئها ولها أخلاقياتها.. أنا هنا لست رجل دين، أنا أتحدث بالفطرة ، أنت مش حر انك تيجي تفرض اللي عندك عليا، لأن أنا مقدرش أعمل ده لما آجي عندك، كل بلد لها طبيعتها ونظامها وأسلوبها وعلينا جميعًا احترامها».

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وتابع: «أنا لما أدافع عن قيمي ومبادئي ده ميزعلش حد في حاجة، مش أنا اللي بدافع..الفيفا وضعت قواعد للبطولة واللجنة المنظمة وضعت ضوابط علينا كلنا احترامها».

وواصل: «إنك تحط ايدك على (بوقك)، وتقول الرسالة لازم توصل، أي رسالة! ما تحترمونا، خاصة أنه لا توجد أي مشاكل في تنظيم البطولة من حيث الإقامة وملاعب التدريب والمباريات والتنقل، والمسؤولين على تنظيم البطولة لم يقصروا في أي شيء».

وأكمل: «الناس عاوزة منك انك تلعب، وترى المنتخب الألماني في النهائي أو قبل النهائي أو يكون البطل ويظهر بمظهره الحضاري المعروف عنه».

وأكمل: «الجماهير التي تشجع ألمانيا عندما شاهدت صورة اللاعبين قبل مباراة اليابان، أصبحوا يشجعون المنتخب الياباني وأنا منهم.. صوتك اللي يوصل للعالم هو أداؤك هو نتيجتك وإحرازك للبطولة».

واختتم شوبير، تصريحاته قائلًا: «ارفع كاس البطولة وعندما تعود لألمانيا احتفل بطريقتك، ولكن أنت مهدد بنسبة 80% تكون خارج المونديال من الدور الأول»، مؤكدًا: «ألمانيا لن تفوز على إسبانيا».

احمد شوبير منتخب ألمانيا كأس العالم منتخب اليابان الكرة الألمانية

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