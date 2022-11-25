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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| شوبير عن ركلة جزاء رونالدو: غير صحيحة .. والفيفا يعاقب جمهور المكسيك لهتافات مسيئة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

شوبير : الفيفا يعاقب جماهير المكسيك بسبب هتافات مسيئة

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن كواليس مونديال قطر كأس العالم ٢٠٢٢، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “مشجع قطري يحتفي بحضور 4 مباريات في يوم واحد.. والفيفا يعاقب جماهير المكسيك بسبب هتافات مسيئة”.

 

سحرة الكرة على كوكب الارض.. إبراهيم فايق يتغزل في منتخب البرازيل

تغزل الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، في منتخب البرازيل بكأس العالم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “البرازيل اما تجيب لازم يبقى بورتريه.. الجول ده وحش وبالنسبة للبرازيل المفروض ميتحاسبش.. سحرة الكرة في كوكب الارض المفروض طريقة حسابهم مختلفة ”.

 

ضربة جزاء رونالدو غير صحيحة.. شوبير يعلق على مباريات كأس العالم

علق الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، على مباريات كأس العالم للمنتخب البرتغالي، ونظيره البرازيل، عبر حساب على تويتر.

وكتب في تغريدة: “اللي سماهم راقصي السامبا مغلطش وضربة جزاء رونالدو غير صحيحة”.

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