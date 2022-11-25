سيد معوض: أتمنى خروج أي منتخب داعم للأفكار الخاطئة من المونديال

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن منتخب الجزائر كان سيقدم أداءًا أفضل من الكاميرون لو صعد لبطولة كأس العالم، وما حدث في مواجهتي الذهاب والإياب كان سيناريو غريب جدا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "منتخب الجزائر كان قريب من الصعود، ووجودهم في المونديال كان سيفرق كثيرًا ولديهم لاعبين رائعين.. كانوا سيقدموا نفس اداء السعودية أمام الارجنتين".

وأضاف: "أتمنى أي منتخب داعم للأفكار الخاطئة يخرج من البطولة سواء انجلترا أو الدنمارك أو غيرها.. ادعم المنتخبات التي جاءت للعب الكرة فقط بدلا من افتعال الأزمات".

وواصل: "فرنسا تعاني من غيابات عديدة عليهم تقديم أداء أفضل في المواجهات المقبلة، أما البرتغال فريق جيد لكنه لن يصعد لنصف النهائي".

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