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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: نونيز أفضل من سواريز مع منتخب الأوروجواي

صدى البلد

يرى الإعلامي محمد بركات، أن وجود داروين نونيز، مهاجم ليفربول والمنتخب الأوروجوياني، مع منتخب بلاده بشكل أساسي، سيكون مفيدا أكثر من تواجد لويس سواريز.


وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "وجود داروين نونيز كأساسي في مركزه، المهاجم الصريح، مع منتخب الأوروجواي، أفيد حاليا من البدء بزميله لويس سواريز كأساسي".


وتابع: "سواريز لاعب كبير ويمتلك خبرات واسعة، ولكن لم يعد قادرا على أن يجاري القدرات البدنية لمن حوله".

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وأتم: "المنتخب الأوروجوياني لديه خبرات كبيرة في كأس العالم، ويملك العديد من اللاعبين المميزين مثل بينتانكور وفالفيردي ونونيز، وخروجه مبكرا من دور المجموعات سيمثل مفاجأة كبيرة لكل متابعي كرة القدم".

كرة القدم بشرى سارة الأهلى لويس سواريز جماهير الأهلي دور المجموعات

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