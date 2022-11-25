رئيس الرعاية الصحية: تقدم المجتمعات وبلوغ أهدافها يرتبط بمستوى جودة الخدمات الطبية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد رفيع المستوى من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة السابق، وذلك بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وشملت الزيارة، تفقد مجمع الإسماعيلية الطبي، والأقسام المختلفة به من أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعايات المركزة، ووحدة علاج مرضى الأورام التي سيتم افتتاحها جديدًا بالمجمع، كما شملت الاستماع إلى شرح مفصل عن المجمع الطبي، والذي يضم أقسام متعددة لعلاج المرضى في مختلف التخصصات الطبية، ومنها "الباطنة، الأطفال، العظام، المخ والأعصاب، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، الجراحات الميكروسكوبية، المناظير، الروماتيزم، أمراض القلب والصدر، القسطرة القلبية، الرمد، الحقن المجهري، طب الجنين"، إضافة إلى غرف العمليات والرعايات المركزة والحضانات والأشعة والمعامل.

وشملت الزيارة، تفقد مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك التابع للهيئة بالإسماعيلية، والأقسام المختلفة بالمركز، والذي يضم 108 ماكينة غسيل كلوي، إضافة إلى 8 غرف عمليات داخلي، 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة، 8 أسِرة رعاية مركزة، و 12 عيادة متخصصة فى علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

وشملت الزيارة، استطلاع وفد لجنة الصحة بمجلس النواب لآراء المرضى من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وذويهم من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة إليهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ومدى رضاؤهم عنها، في إطار تقييم ومتابعة اللجنة لأداء المنظومة.

وتابعت الزيارة: بلقاء الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والوفد البرلماني رفيع المستوى، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة ووزير الصحة السابق، مع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ومناقشة كيفية تخطي كافة المعوقات لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل بالمحافظة، وإتمام المنظومة بها من خلال تشغيل 54 وحدة ومركز طب أسرة، و12 مستشفى.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب في متابعة أداء منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، للاطمئنان على توفير التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين تحت مظلة المنظومة، ومستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم، مشيرًا إلى النقلة النوعية والإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتجهيزاتها بأحدث التجهيزات الطبية، واستحداث الخدمات الطبية والعلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، ولافتًا إلى تقديم أكثر من 4 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية حتى الآن، وأكد السير بخُطى ثابتة نحو استكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل بمصر.

وتابع: أن قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، والذي خرج إلى النور بفضل دور مجلس النواب، ودعمه مجهودات الدولة في إنجاح الإصلاح الصحي الشامل، والأهمية الخاصة لهذا القانون لأنه يمس صحة المواطنين، كإلزام دستوري لضمان الرعاية الصحية المتكاملة لهم، مؤكدًا أنه لا حياة بدون رعاية صحية، من خلال توفير الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين ، ومشيرًا إلى تقدم المجتمعات وبلوغ أهدافها للتنمية الشاملة المستدامة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى تمتع المواطنين داخل المجتمع بالرعاية الصحية ودرجة جودتها.

وقد أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة السابق، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له، بجهود هيئة الرعاية الصحية في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي، وجودتها العالمية، وذلك من خلال النزول الميداني إلى مختلف محافظات تطبيق المنظومة، وانعكاس ذلك على تطور قطاع الرعاية الصحية في مصر، مشيدين بوجود قيادات شابة واعدة على رأس العمل بهيئة الرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، والتي أثبتت جدارتها في إدارة وتشغيل المستشفيات بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد، ضمن الرؤية الاستراتيجية المصرية لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة 2030.

تجدر الإشارة، إلى أن الوفد البرلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، قام بزيارة ميدانية إلى محافظة الإسماعيلية، واستمرت الزيارة على مدار يومين لمتابعة وتقييم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وقام خلالها الوفد البرلماني بزيارة عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة في اليوم الأول، وهي (مستشفى فايد التخصصي، مرکز طب أسرة فايد، وحدة طب أسرة الكيلو 2، وحدة طب أسرة الكيلو 11، مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، مركز طب أسرة القنطرة غرب)، إضافة إلى مستشفى أبو صوير، ومركز طب أسرة السبع بنات، كما استكمل الوفد الزيارة في اليوم الثاني للمنشآت الصحية سالفة الذِكر.

وضم الوفد البرلماني رفيع المستوى، كلًا من النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والنائب الدكتور كريم بدر، أمين سر اللجنة، والنائبة الدكتورة سهير عبدالحميد، والنائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، والنائبة الدكتورة أمنية رجب، والنائبة الدكتورة جميانة لويس، والنائبة الدكتورة سارة النحاس، والنائب الدكتور مكرم رضوان، والنائبة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم، والنائب الدكتور أحمد الطحاوي، والنائبة الدكتورة ايرين سعيد، وانضم نواب محافظة الإسماعيلية ‎النائب الدكتور سامي سليم، النائب الدكتور أحمد بدران البعلي، النائب الدكتور أحمد دندش، والنائب الدكتور محمد طلبه، للوفد في جولاتهم التفقدية.

وشارك الزيارة من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الاتصال السياسي بالهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور مؤمن القرقاري، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية ومدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالفرع والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية.