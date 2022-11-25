عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استثمر في المستقبل.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالسعودية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

افتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل شعار "استثمر في مصر.. استثمر في المستقبل"، حيث تنظمه شركة "إكسبو ريبابليك"، بمشاركة كبار مطوري القطاع العقاري ويستمر من الخميس 24 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

جاء الافتتاح بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وعدد كبير من مسئولي كبري الشركات العقارية المشاركة بالمعرض.

وبدورها، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المعرض يمثل واجهة مشرفة لجذب الاستثمارات إلى مصر، سواء كانت استثمارات المصريين بالخارج أم استثمارات الأشقاء في المملكة، مشيدة بما يتضمنه المعرض من جهود للترويج للمشروعات المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة وكافة المدن الجديدة، بما فيها محافظات الصعيد والوجه البحري، والمنتجعات السياحية ومدن الجيل الرابع في عدد من المناطق المتميزة، بجانب المجمعات الصناعية في أنحاء مصر، وهو ما يمثل فرصة عظيمة للاستثمار فيها مع ما تشهده مصر من تسهيلات للمستثمرين وتقديم مختلف المحفزات لتشجيعهم.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود القائمين على المعرض من المصريين والأشقاء وحرصهم على إبراز الجهود المصرية في تحقيق نهضة عقارية وإطلاق مشروعات ضخمة، صممت وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وتراعى كل الاشتراطات الصحية والبيئية التي حرصت عليها مصر في كل المدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن المعارض العقارية تحقق نجاحًا كبيرًا وإقبالًا من المصريين بالخارج وأهلنا في المملكة، مشيرة إلى أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريون في الخارج والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي.

من ناحيته، أوضح الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المؤتمرات والمعارض -الشركة المنظمة لمعرض عقارات النيل-، أن الشركة تطلق دورة جديدة من معرض "عقارات النيل" بالمملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورات الثلاثة التي تم إقامتها بالمملكة خلال العام الجاري حيث تم إقامة دورتين بالرياض ودورة بجدة في 2022، مشيرا إلى تنامي طلبات العملاء بالمملكة العربية السعودية سواء من المصريين المقيمين بالمملكة أو الأشقاء السعوديين، على العقارات المصرية السكنية والخدمية وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسواحل وشرق القاهرة.

وأضاف كليلة أنه من المتوقع أن تحقق الشركات المتواجدة بالنسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" مبيعات كبيرة خاصة مع العروض والتسهيلات المميزة التى تتنافس بها الشركات خلال المعرض، بجانب مشاركة ممثلي البنوك في الرد علي كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.
 

السفيرة سها جندي الاستثمارية في مصر المصريين بالخارج خالد عباس وزيرة الهجرة المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام قرب على 1700 جنيه .. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن

وداعا ارتفاع الدولار.. هبوط حاد عالميا ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

بشرى للموظفين والمتقاعدين.. زيادة 7% في الرواتب و15% بالمعاشات في هذا الموعد

الحق بيع واكسب.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

الأرصاد: سحب ركامية تغطى عدة محافظات وموجة أمطار خلال ساعات| طقس اليوم

أحمد حسن يفجر مفاجأة حول أزمة غرامة كهربا للزمالك.. تفاصيل

وكيل الشهراني يعلن تفاصيل حالته الصحية ومدة غيابه عن الملاعب

ترشيحاتنا

الصحة: 1.5 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

سلة الأهلي عقدة الاتحاد السكندري بخمس ألقاب في 13 شهرا

انفوجراف.. تمويل 578 مشرعا صغيرا باستثمارات 9,5 مليون جنيه في 17 محافظة

استثمر في المستقبل.. وزيرة الهجرة تفتتح معرض عقارات النيل بالسعودية

الصين تبدأ حجرًا صحيًا في مدينة تضم أكبر مصنع بالعالم لإنتاج آيفون

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رموز بالعربية.. فك شفرة رسالة فرنسية عمرها 500 عام تكشف مؤامرة لقتل الإمبراطور

لأول مرة في تاريخ كأس العالم.. صلاة الجمعة داخل الملعب| شاهد

بالجلد الأسود.. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

فيديو

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

إسبانيا تدخل التاريخ.. سباعية في شباك كوستاريكا بمونديال قطر 2022 "فيديوجراف"

وحمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ