إيطاليا: تجاوز مؤشر عدوى كوفيد 19 عتبة الوباء مجددا



أظهر تقرير صحي إيطالي، أن مؤشر انتشار عدوى وباء (كوفيد 19) قد وصل إلى 1.04، ليتجاوز رمزياً عتبة الوباء المحددة عند 1، وهو في ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي، بالإضافة إلى أن هناك 6 مقاطعات في إيطاليا تعد عالية الخطورة من ناحية العدوى.

ووفقا لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم /الجمعة/ فقد جاء في التقرير الخاص بالوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19، الذي يتضمن البيانات الرئيسية لرصد غرفة التحكم التابعة لوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة (ISS)، أنه في الفترة الممتدة من 2 إلى 15 نوفمبر، كان متوسط ​​وقت الاستجابة المحسوبة على حالات الإصابة المصحوبة بأعراض، يساوي 1.04″، إذ يتراوح النطاق بين 0.80 – 1.31.

وذكر التقرير الصحي، أن الأمر يتعلق بزيادة تتجاوز عتبة الوباء، مقارنة بالأسبوع السابق ،كما ازدادت أيضاً حالات العدوى التي تنطوي على الدخول إلى المستشفى، لتتجاوز عتبة الوباء بقليل، متوقفة عند 1.07”.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن صعود منحنى عدوى كوفيد 19 يستمر في إيطاليا”، مبيناً أن معدل الإصابات الأسبوعي على المستوى الوطني قد ارتفع إلى 388 لكل 100 ألف نسمة، في الفترة من 18-24 نوفمبر، وذلك “مقابل 353 لكل 100 ألف نسمة في الفترة من 11-17 نوفمبر.

وأوضح التقرير أن معدل شغل الأسرّة في أجنحة العلاج الاعتيادية بالمستشفيات على المستوى الوطني، ارتفع إلى نسبة 12٪، وفقاً للمسح اليومي من قبل وزارة الصحة حتى أمس الخميس، مقابل 11٪ حسب المسح حتى الـ17 من الشهر الجاري.

وذكر التقرير الصحي أن معدل شغل الأسرّة في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، بقي ثابتاً عند 2.5٪، حسب المسح اليومي لوزارة الصحة حتى 24 نوفمبر، مقابل “2.5٪ وفقاً للمسح حتى الـ17 من الشهر ذاته.