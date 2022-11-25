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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الإدارات المحلية السابقة تسببت في وجود 357 منطقة عشوائية بمصر

الحسين حسان
الحسين حسان

قال د.الحسين حسان خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن الاستثمار العقاري يمثل 20 % من ناتج الاقتصاد القومي في مصر ويوجد  65 مهنة مرتبطة بالعقار في مصر.

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وأضاف د.الحسين  حسان خلال حواره مع د.أشرف الحجار في برنامجه أمر واقع على صدى البلد ٢"،: “لدينا عجز في الإدارات الهندسية بالمحليات”، مشيرا  إلى أن الإدارات المحلية السابقة تسببت في وجود 357 منطقة عشوائية في مصر.

وقال د. الحسين حسان  أنه يوجد مليون و900 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية في مصر كما أن الدولة المصرية أنفقت  313 مليون جنيه لتطوير واجهات المباني.

خبير محليات الحسين حسان التنمية المحلية التطوير الحضاري الاقتصاد مصر

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