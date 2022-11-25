إقالة مسئول بسفارة الولايات المتحدة بلندن لدعمه إنجلترا قبل مباراتها مع أمريكا|فيديو

تم 'إقالة' مسؤول في سفارة الولايات المتحدة في لندن لدعمه منتخب إنجلترا قبل المواجهة بين البلدين في مونديال قطر هذا المساء.

ونشرت السفارة الأمريكية في لندن مقطع فيديو وصفته بأنه “صفيقًا” للمتحدث باسم السفارة من مكتبه المزين بشعارات إنجلترا، بينما يواصل فريق الولايات المتحدة لكرة القدم حملته لملاقاة الفريق الانجليزي في كأس العالم اليوم في قطر

وأعلن الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في لندن على تويتر مازحًا أنه طُرد قبل مباراة إنجلترا ضد الولايات المتحدة الليلة.

يُظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت المتحدث باسم الشركة آرون سنايب يرتدي وشاحًا وقميصًا إنجليزيًا ، ومكتبه ملفوفًا بالأعلام ورايات.

ثم قال له مسؤول آخر في السفارة: 'انظر يا رجل ، لا أعرف لماذا أحتاج أن أكون الشخص الذي يذكّرك ولكنك أمريكي.

أنت تعمل في السفارة الأمريكية، لا يمكنك أن تكون داعما لإنجلترا.

وسأحتاج منك أن تزيل تلك الزينة، وتخلع هذا القميص ولا أريد أن أتصل بك هنا مرة أخرى.

ثم يقول 'حسنًا ، محادثة جيدة' قبل الخروج وخلع قميص إنجلترا ، ليكشف عن قميص منتخب إنجلترا تحته.

وشاركت السفارة الأمريكية الفيديو الجديد على الإنترنت مع التسمية التوضيحية: “ نحن حزينون لإعلان رحيل المتحدث باسمنا آرون سنايبس - لكن بعض الأشياء أكثر أهمية من الدبلوماسية”