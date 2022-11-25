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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات في طريقها لـ القمر.. تفاصيل إطلاق روفر راشد القمري خلال أيام

صدى البلد

يتوقع أن يطلق روفر "راشد" القمري الإماراتي يوم 30 نوفمبر الجاري من رأس كانافيرال في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

وأفاد بذلك يوم الخميس 24 نوفمبر مركز "محمد بن راشد" الفضائي الإماراتي في صفحته على "تويتر"، مشيرا إلى أن موعد إطلاق الروفر القمري الإماراتي يمكن أن يؤجل إلى يوم آخر بسبب ظروف الطقس أو أمور أخرى.

 

يذكر أنه كان افتُرض أولاً أن يطلق الروفر في 28 نوفمبر وذلك بعد أن أعلن  مركز " محمد بن راشد" يوم 13 أكتوبر الماضي عن انتهاء اختباراته وجاهزيته للبعثة إلى القمر.

 

يذكر أن شركة Ispace اليابانية هي التي تولت تصنيع منصة الهبوط HAKUTO-R التي ستوصل الروفر بوزن 10 كيلوغرامات إلى سطح القمر.

 

وسيتم إطلاق الروفر بواسطة صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الذي سينقل إلى القمر بعض الشحنات الخاصة والحكومية، بما في ذلك الروفران. 

 

ويتوقع أن تستغرق الرحلة الفضائية إلى القمر نحو 5 أشهر.

 

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