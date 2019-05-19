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أخبار العالم

(ويكيليكس): تسليم الولايات المتحدة متعلقات مؤسس الموقع من سفارة الإكوادور بلندن

الأحد 19/مايو/2019 - 11:17 م
صدى البلد
أ ش أ

أعلن موقع (ويكيليكس) أن الإكوادور ستسلم الولايات المتحدة متعلقات مؤسس الموقع جوليان أسانج والتي تخص فترة إقامته في سفارة الإكوادور في لندن.
وقال الموقع - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد - إن مسؤولين من الإكوادور سيسافرون إلى لندن غدا الإثنين لإفساح المجال أمام مدعين أمريكيين لأخذ المتعلقات التي لا تزال داخل السفارة والتي تشمل وثائق قانونية وسجلات طبية وأجهزة إلكترونية.
وكان أسانج قد لجأ إلى سفارة الإكوادور في عام 2012 لتجنب مثوله أمام القضاء البريطاني وتسليمه إلى السويد، حيث كان متهما بالاغتصاب.
وبعد إخراجه من السفارة الشهر الماضي، حكمت محكمة في لندن بالسجن 50 أسبوعا على أسانج بعد إدانته بانتهاك شروط الإفراج المؤقت عنه إثر لجوئه إلى السفارة التي أمضى فيها سبع سنوات.
من جهته، يتهم القضاء الأمريكي أسانج بـ"التآمر" بسبب عمله مع المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينج لقرصنة كلمة مرور أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية، وتطالب الولايات المتحدة بتسلمه.

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