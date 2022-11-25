فساد في السفارات.. تقرير لديوان المحاسبة الأردني يكشف إهدار المال العام

كشف تقرير ديوان المحاسبة الأردني السبعون لعام 2021 عن تقاضي ملحق فني في السفارة الأردنية بالعاصمة النمساوية فيينا، نحو 740 ألف دينار، دون تقارير تبيّن مدى الاستفادة منه في السفارة.

وبحسب صحيفة" السوسنة "فإن التقرير قال إن الموظف الفني التحق في السفارة الأردنية مدة 7 سنوات، وتقاضى مبلغ 739,649 دينارا دون تقارير تبين مدى الاستفادة منه، إضافة إلى ملحق وملحقة آخرين معه.

وأظهر التقرير أيضا، تقاضي ملحقة فنية في ذات السفارة 369,105 دنانير، عن 4 سنوات التحاق، إضافة إلى تقاضي ملحق فني آخر، مبلغ 52,675 دينارا، بدل التحاق لمدة أقل من عام.

وبلغ مجموع المبالغ عن الملحقين الثلاثة في السفارة، 1,161,429 دينارا، في الوقت الذي لا تتحمل فيه خزينة الدولة، مبالغ إضافية نتيجة ابتعاث بعض الملحقين إلى السفارات الأردنية في الخارج، بحسب التقرير.

ووفقا للتقرير، فإنه لا يتم ابتعاث الملحقين الفنيين إلى الخارج، وفقا للتخصص المطلوب والخبرة العلمية لمجال الابتعاث.

