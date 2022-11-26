اليوم.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بزراعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس" اليوم السبت ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢ من الساعة ١١ حتي الثالثة عصرا بمقر كلية الزراعة - جامعة عين شمس.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، الدكتور ولاء محمد عبدالغني وكيل كلية الزراعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

تستهدف ورشة العمل طلاب المراحل الجامعية الأولي، طلاب البرامج الخاصة، طلاب الدراسات العليا، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

يحاضر بورشة العمل كلًا من سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والدكتور اسامة البيلي مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

السادة الراغبين في حضور ورشة العمل، نرجو سرعة التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/K5JS64xhNh