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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: ببيان البرلمان الأوروبي إعتمد على بيانات مغلوطة

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

ندد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة ، بالقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، وذلك  لاعتماده على تقارير مشبوهة من جهات مسيسة، لما بُنى عليه من حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التى لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا أنه يمثل حلقة من محاولات التشويه المتعمدة لمصر.

أوضح حزب المؤتمر أن التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي  بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر،  يجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعيا، ومستندا إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة ، وهو أمر مرفوض حيث أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها.

وأكد حزب المؤتمر ، أنه يعد تدخل غير مقبول جملة وتفصيلا فى الشأن المصرى الداخلى، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، ويمثل مساس غير مقبول بالقضاء والنيابة العامة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، موضحا أنه لا مجال للاستناد إلى معلومات مغلوطة في الوقت الذي تتوافر كافة البيانات والدلائل من خلال القنوات الشرعية والمصادر الرسمية بالدولة المصرية، حيث ظهر بالقرار الصادر عدم إحاطة البرلمان الأوروبي بمستجدات الأوضاع في مصر أو تغافله المقصود لها.

وأشار حزب المؤتمر ،إلى  أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تطبيق كل ما ورد في نصوص الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية الحقوقية، سواء باستخدام صلاحياته بالإفراج عن المحبوسين  احتياطيا والذين وصل عددهم لأكثر من 1000 شخص ، وتم إدماجهم في المجتمع.

البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان مواثيق الأمم المتحدة الأمم المتحدة الدستور المحبوسين احتياطيا

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