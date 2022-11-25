سيد رجب عن فيلم كيرة والجن: تعبنا جدًا.. بس النتيجة كانت تستحق

تحدث الفنان سيد رجب، عن دوره في فيلم كيرة والجن، وكواليس تصوير العمل، قائلا: "تعبنا أوي فيه وفي تصويره، وعملنا عليه أكثر من 3 سنوات، وكان مشروعا ضخما".

وأضاف "رجب" خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية مني الشاذلي: "النتيجة اللي طلعت بعد الفيلم؛ خليتني أقول: والله كان يستحق، وكل مشهد كان بيتاخد كميات ضخمة جدا من التصوير، بتنظيمه وترتيبه".

وتابع: “علشان نصور مشهد واحد فقط فى الإسماعيلية؛ استغرقنا 3 أيام، والفيلم أخذ مجهودا ضخما جدا، وأعتقد النتيجة طالعة بتقول ده".

وأوضح: «الهلباوي» اللي لعبت دوره، كان هدفه من الثروة واللي عمله؛ إنه يغير نفسه، وليس المجتمع.