قال الفنان سيد رجب: "من حسن حظي المشاركة فى فيلم 19 ب، وكان نفسي أشتغل مخرج الفيلم ووجدت السيناريو هائل وشاعري وشخصية جديدة عليا ومثيرة ومليئة بالمشاعر".

وأضاف "رجب" خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، تقديم الإعلامية مني الشاذلي: "ما جذبني فى دوري فى الفيلم هي العوامل المختلفة بيني وبين العالم الأخر، والفيلم عملي روح أني عايش فى عالم وهناك عالم موازي أخر".

ومن جانبها، قالت الفنانة ناهد السباعي، إن دورها فى فيلم 19 ب هي شخصية دنيوية، وليست مع ضد ولكنها لا تحب عزلة والدها، وفى نفس الوقت لا تحب حياتها، معقبة: "الشخصية ليس سلبية أو إيجابية".