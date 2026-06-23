خبير: مسابقة الرئاسة الإفريقية للذكاء الاصطناعي والروبوتات تعزز تمكين الشباب

أكد الخبير هشام فاروق علي أن استمرار فتح باب التقديم في النسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات (AYAIR 2026) يعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم الابتكار وتمكين الشباب الإفريقي في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح خلال صباح الخير يا مصر أن المسابقة، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 12 و13 أكتوبر 2026، وبالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD) ومؤسسة Ele-vate AI Africa، تمثل منصة مهمة لتحفيز الشباب من سن 15 إلى 35 عامًا على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

دعم الابتكار وحل التحديات التنموية

وأشار الخبير إلى أن المسابقة تستهدف تشجيع المشاركين على تقديم مشروعات تسهم في مواجهة التحديات التنموية في القارة الإفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف أن مجالات التركيز داخل المسابقة تشمل تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، ودعم جهود الوقاية من الأمراض، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية وحماية الفضاء الإلكتروني الإفريقي.

ندوة تعريفية لدعم المشاركين

وفي السياق ذاته، لفت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلنت عقد ندوة تعريفية عبر الإنترنت غدًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، لتعريف المتقدمين بآليات المشاركة والإجابة عن استفساراتهم، واستعراض محاور المسابقة المختلفة.

التقديم مستمر حتى نهاية يونيو

وأكد أن باب التقديم مستمر حتى 30 يونيو الجاري، داعيًا الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والابتكار إلى اغتنام الفرصة والمشاركة في هذا الحدث الإفريقي المهم الذي يفتح آفاقًا واسعة للتعاون والإبداع على مستوى القارة.