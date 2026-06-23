الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يصل إلى باكستان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بـ وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" إننا نسعى إلى التنفيذ الكامل للبنود التي تم التوقيع عليها في إطار القوانين الدولية وضمان حقوق الشعب الإيراني؛ مبيناً أنه في حال تحقق هذا الأمر، فإن العديد من مشاكل المنطقة ستنحسر، وسيُقطع دابر المعتدين.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء بأن تصريحات الرئيس بزشكيان جاءت قبل توجهه اليوم الثلاثاء إلى باكستان على متن طائرة خاصة أُطلق عليها اسم "ميناب 168"، وذلك إحياءً لذكرى شهداء الحرب العدوانية الأخيرة، لا سيما التلاميذ الـ 168 الذين استشهدوا في مدرسة بمدينة ميناب (جنوبي البلاد) جراء هجمات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وقبيل مغادرته إلى إسلام آباد، صرّح رئيس الجمهورية قائلاً: "إن زيارة باكستان تأتي بهدف تقدير الجهود التي بذلتها حكومة هذا البلد لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، ومتابعة حقوق الشعب الإيراني".

وأضاف: "إننا نسعى للتنفيذ الكامل للبنود التي جرى التوقيع عليها في إطار القوانين الدولية وضمان حقوق الشعب الإيراني"، مؤكداً أنه "في حال تحقق هذا الأمر، فإن الكثير من مشاكل المنطقة ستنحسر، وسيُقطع دابر المعتدين".

في غضون ذلك أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن كيان الاحتلال لن يلتزم بشيئ لا يحقق له ما يريد وذلك على خلفية مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، والتي اختتمت في سويسرا.

قال نتنياهو ، إن الاحتلال سيواصل مواجهة "إيران وأذرعها"، مؤكداً أن "الأمر لم ينتهِ بعد".

وأشار نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، حول الخلافات مع واشنطن: "أقدّر عاليا دعم أصدقائنا الأمريكيين"، مشدداً على أن إسرائيل "بحاجة للتحرر من التبعية" و"بناء نظام تسليح مستقل".

وظهرت الخلافات بين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أدلى بتصريحات غير مألوفة مع نائبه جي دي فانس، اعتبرا فيها أنه لولا الدعم الأمريكي لكانت إسرائيل "قد سُحقت" وأنه لولا ترامب لما كانت إسرائيل.