عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خنق سوق الطاقة العالمية.. تداعيات خطيرة للقرار الأمريكي بتحديد سعر النفط الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أول أمس إن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي "في طور التنفيذ"، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "تداعيات خطيرة" في حال حدوث ذلك.

وأضاف بايدن خلال كلمة له في زيارة إلى نانتوكيت بولاية ماساتشوستس خلال عطلة "عيد الشكر"، أن مقترح واشنطن وحلفائها بشأن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي "لا يزال قائماً"، مشيراً إلى أنه تحدث مع وزيرة الخزانة جانيت يلين بشأن هذا المقترح.

وتستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها للاتفاق لتحديد سقف لسعر النفط الروسي بحد أقصى يصل إلى 60 دولارًا للبرميل، فيما تقترح المفوضية الأوروبية فرض قيود طارئة على أسعار الغاز الطبيعي، لمنع مزيد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الأوروبي.

والهدف من تحديد سعر النفط الذي تبيعه موسكو، هو تقليل مواردها المالية وبالتالي قدرتها على مواصلة الحرب في أوكرانيا، واحتواء الارتفاع في أسعار الطاقة. ومع ذلك، يجب أن يظلّ هذا السعر أعلى من سعر الإنتاج، لتشجيع روسيا على الاستمرار في بيع الخام.

دبلوماسيون: بروكسل تؤجل المحادثات بشأن سقف أسعار النفط الروسي حتى الأسبوع المقبل

الاتحاد الأوروبي يلغي اجتماعا لمناقشة سقف أسعار النفط الروسي

تداعيات خطيرة

ونقل الكرملين، تحذير بوتين من "تداعيات خطيرة" في حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وقال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيانٍ للكرملين، إنّ "مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية وستؤدي على الأرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية".

ويتمثل الهدف في الوصول إلى حد أقصى لسعر المحروقات الروسية، يمكن وضعه قبل دخول العقوبات الأوروبية الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من الخامس من ديسمبر.

وتشمل حزمة العقوبات الجديدة منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية النقل البحري للنفط الروسي، وإعفاء المشغّلين الأوروبيين في حال وجود اتفاق إذا تمّ بيع النفط بسعر أدنى أو مساوٍ للسقف المحدّد مسبقاً.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا لا تخطط لإمداد الدول التي تدعم سقفاً على أسعار النفط الروسي بالطاقة.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "من الصعب تقييم تأثير تحديد سقف الأسعار على النفط والغاز على السوق، حتى الآن نستند إلى أننا لن نورد الطاقة والباقي بحاجة للتحليل".

استقرار أسعار النفط مع تمديد مباحثات سقف الأسعار على خام روسيا

بوتين: تحديد سقف أسعار النفط الروسي له تداعيات خطيرة

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة، الخميس، إذ سيناقشون على وجه الخصوص احتياجات القوات المسلحة الروسية من توفير الذخيرة.

وقال بيسكوف: "ستعقد لجنة التنسيق اجتماعًا مع أعضاء المجلس التنسيقي التابع للحكومة، بشأن خطط الغرب لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، يحاولون اتخاذ قرار من أجل اتخاذ قرار".

وتعمل اللجنة منذ أكثر من شهر، إذ سيركز الاجتماع على تحديد احتياجات القوات المسلحة، وتوفير كل ما هو ضروري.

بوتين النفط النفط الروسي أمريكا روسيا بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

موضوعات متعلقة

هبوط كبير في أسعار النفط العالمية

دبلوماسيون: بروكسل تؤجل المحادثات بشأن سقف أسعار النفط الروسي حتى الأسبوع المقبل

الاتحاد الأوروبي يلغي اجتماعا لمناقشة سقف أسعار النفط الروسي

أسعار النفط ترتفع عالميا وتقلص الخسائر الأسبوعية

استقرار أسعار النفط مع تمديد مباحثات سقف الأسعار على خام روسيا

ترشيحاتنا

ستغير التشكيل الأساسي.. الأهلي يتم 3 صفقات هامة بفرمان من كولر|فيديو

بعد طرده من مطعم وتاكسي في قطر.. مراسل إسرائيلي: احنا منبوذين

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

طالب ينهي حياة زميله خلال مشادة قبل درس خصوصي بكفر الشيخ|ما القصة؟

حسام الخولي عن حقوق الإنسان: أوروبا مسئولة عن الغلاء والمجاعات في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحماية صحة الأطفال .. هاني الناظر يقدم نصيحة جديدة للأمهات في الشتاء

مأساة بمعنى الكلمة.. متلازمة تيرنر تدمر الفتيات وتسبب 24 مشكلة أبرزها العقم والقلب

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ