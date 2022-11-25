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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقرار أسعار النفط مع تمديد مباحثات سقف الأسعار على خام روسيا

صدى البلد

ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3 سنتات أمس الخميس بعد تداوله في نطاق ضيق وبكمية ضعيفة بسبب عطلة عيد الشكر بالولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، فإن سفراء الاتحاد الأوروبي من جانبهم عالقون في مباحثات حول مدى الصرامة التي ينبغي أن تنطوي عليها آلية معاقبة روسيا، بعد مناقشة تحديد سقف لأسعار صادرات النفط المنقولة بحرا من البلاد عند 65 دولارا وحتى 70 دولارا للبرميل.

وأجل استئناف المباحثات من أجل التحديد النهائي لسقف الأسعار لما بعد يوم الخميس بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لتجاوز الخلافات، وفقا لـ"بلومبرج".

تداعيات خطيرة

ونقل الكرملين، تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "تداعيات خطيرة" في حال فرض سقف على أسعار النفط الروسي.

وقال بوتين خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وفق بيانٍ للكرملين، إنّ "مثل هذه الإجراءات تتعارض مع مبادئ العلاقات التجارية وستؤدي على الأرجح إلى تداعيات خطيرة على سوق الطاقة العالمية".

ويتمثل الهدف في الوصول إلى حد أقصى لسعر المحروقات الروسية، يمكن وضعه قبل دخول العقوبات الأوروبية الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من الخامس من ديسمبر.

وتشمل حزمة العقوبات الجديدة منع شركات التأمين وإعادة التأمين من تغطية النقل البحري للنفط الروسي، وإعفاء المشغّلين الأوروبيين في حال وجود اتفاق إذا تمّ بيع النفط بسعر أدنى أو مساوٍ للسقف المحدّد مسبقاً.

وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الخميس، إن روسيا لا تخطط لإمداد الدول التي تدعم سقفاً على أسعار النفط الروسي بالطاقة.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "من الصعب تقييم تأثير تحديد سقف الأسعار على النفط والغاز على السوق، حتى الآن نستند إلى أننا لن نورد الطاقة والباقي بحاجة للتحليل".

وتابع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعًا للمجلس التنسيقي التابع للحكومة، الخميس، إذ سيناقشون على وجه الخصوص احتياجات القوات المسلحة الروسية من توفير الذخيرة.

وقال بيسكوف: "ستعقد لجنة التنسيق اجتماعًا مع أعضاء المجلس التنسيقي التابع للحكومة، بشأن خطط الغرب لتحديد سقف لأسعار النفط الروسي، يحاولون اتخاذ قرار من أجل اتخاذ قرار".

وتعمل اللجنة منذ أكثر من شهر، إذ سيركز الاجتماع على تحديد احتياجات القوات المسلحة، وتوفير كل ما هو ضروري.

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