بمكياج صاخب.. سلمي أبو ضيف تستعرض جمال ملامحها

شاركت الفنانة سلمي أبو ضيف،جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت سلمي أبو ضيف، بأطلالة جذابة بمكياج صاخب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

و كانت قد كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن أول صور شخصيتها فى مسلسل “بين السطور” عبر حسابها بتطبيق انستجرام " .

وكتبت سلمى أبو ضيف : "انتظروا ملك شهاب، في بين السطور



ومسلسل "بين السطور" بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

وتدور أحداث مسلسل "بين السطور" في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

وفي سياق آخر تشارك الفنانة سلمى أبو ضيف، في مسلسل "المداح ٣" المقرر تصويره الفترة المقبلة، وقد حقق المسلسل في أجزائه الماضية نجاحًا كبيرًا.

حيث تدور أحداث المسلسل حول شخصية صابر المداح، المعالج الروحانى الذي تعرض لمشاكل وأزمات كثيرة في حياته.

والمسلسل من بطولة كلًا من : حمادة حلال، هبة مجدي، خالد ذكي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، رانيا فريد شوقي ، عبدالعزيز مخيون، سماح أنور، أحمد ماهر، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة سلمى أبو ضيف، مسلسل "راجعين يا هوى" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني ٢٠٢٢، و هو مأخوذ عن رواية للكاتب أسامة أنور عكاشة.