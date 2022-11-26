الصحف الكويتية: رصد إصابة مواطن بمرض الكوليرا.. الاتحاد الأوروبي يؤجل محادثات سقف أسعار النفط الروسي .. ستاندرد آند بورز تعدل النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية

مدبولي : مصر ت تطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء

هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا

السلطات الأمريكية تنشر رسالة كتبها مطلق النار في متجر وولمارت

روسيا: قرار البرلمان الأوروبي لا يمت بصلة لمكافحة الإرهاب

فرنسا وألمانيا يتفقان على "تبادل الدعم" في إمدادات الطاقة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قوله إن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردها، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورا محوريا مهما في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح "أننا نتطلع إلى تبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي بين الجانبين المصري والبريطاني في المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن الجيش الأمريكي أعلن صاروخين استهدفا قاعدة دورية أمريكية في شمال شرق سوريا لكنهما لم يسفرا عن وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة.

وأضاف الجيش الأمريكي في بيان أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تفقدت موقع إطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يطلق.

وذكرت "القبس" أن ستاندرد آند بورز عدلت النظرة المستقبلية للبحرين من مستقرة إلى إيجابية بفضل تحسن المسار المالي، مؤكدة تقييمي "+B/B". وقالت إن النظرة المستقبلية الإيجابية تشير إلى أنها تتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ الإصلاحات المالية لتقليص عجز الميزانية.

وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" إن وزارة الصحة الكويتية أعلنت "إنها قامت برصد إصابة مواطن بمرض «الكوليرا»، حيث ظهرت عليه أعراض المرض بعد عودته من إحدى الدول المجاورة والتي تعاني من تفشي المرض.

وبحسب صحيفة "القبس" فقد تم تقديم العلاج اللازم للمريض في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وعزل الحالة حتى استكمال الشفاء، كما تم التعامل مع المخالطين له بحسب البروتوكولات المعتمدة، وتتم حاليًا متابعتهم للتأكد من سلامتهم.

دوليًا، أشارت "الراي" إلى أن سلطات ولاية فرجينيا الأمريكية، نشرت "رسالة انتحار" يشكو فيها مطلق النار الذي قتل 6 أشخاص في متجر وولمارت من تعرضه للمضايقة في العمل، ويطلب المغفرة من الله. وأكدت سلطات مدينة تشيسابيك، الجمعة، أن أندري بينج اشترى في يوم الهجوم بشكل قانوني المسدس من عيار 9 مليمترات المستخدم في إطلاق النار.

وقالت "الوطن" إن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أعلنوا إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد كان من المقرر عقده مساء الجمعة لمناقشة اقتراح مجموعة السبع فرض سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا.

وقال أحد الدبلوماسيين، "لم يكن هناك ما يكفي من التقارب في الآراء"، فيما قال دبلوماسي ثان، "لن يكون هناك اجتماع الليلة ولا نهاية هذا الأسبوع".

وذكرت "الجريدة" أن رئيسي الحكومتين الفرنسية والألمانية وقعا اتفاقا في برلين، الجمعة، حول إجراءات يفترض أن تسمح "بدعم متبادل" بين البلدين من أجل "ضمان إمدادات الطاقة" في وقت ترتفع فيه الأسعار.

وقال بيان مشترك وقعته إليزابيت بورن والمستشار أولاف شولتس، إن "إجراءات ملموسة" تقررت في هذا الاتجاه، حيث ستساعد فرنسا ألمانيا عن طريق تسليمها الغاز، بينما ستدعم ألمانيا فرنسا "لتأمين إمدادات الكهرباء".

وأفادت "الراي" بأن روسيا، قالت إن القرار الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي ويصنف روسيا دولة راعية للإرهاب؛ بسبب نشاطها العسكري في أوكرانيا "لا يمت بصلة" لمكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية بأن القرار "لا يمت بصلة للوضع الحقيقي في الحرب ضد الإرهاب الدولي"، ووصف القرار بأنه "خطوة غير ودية" وجزء من "حملة يشنها الغرب ضد بلادنا"