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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى .. لطيفة تحيى حفلا فى الإمارات

لطيفة
لطيفة

تحيى اليوم الفنانة لطيفة في دولة الإمارات احتفالا باليوم الوطني وذلك على مسرح المجاز وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشدو لطيفة بعدد من الأغاني التي تنال اعجاب الجمهور الإماراتي منها القديمة والحديثة وكان اخرها اغنية “مربوحة” والتى قدمتها بمناسبة انطلاق كاس العالم الذى يقام حاليا فى قطر. 

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لطيفة وأغنية مربوحة 

طرحت النجمة العربية لطيفة أغنيتها الجديدة "مربوحة"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعد أغنية "مربوحة" إهداء من لطيفة للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم الذي ينطلق ٢٠ نوفمبر الجاري بدولة قطر، وقد اختارت لطيفة أن تغني لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب.

ولاقت الأغنية رواج كبير واشادات واسعة فور طرحها، إذ حققت في الساعة الأولى فقط ما يقرب من نصف مليون مشاهدة، وتواصل أغنية "مربوحة" حصد المشاهدات قبل بدء عرضها على عدد من القنوات والإذاعات العربية خلال الساعات القليلة القادمة.

أغنية "مربوحة" كلمات وألحان حمدي المهيري، وإخراج شريف ترحيمي، الذي قام بتصويرها في دبي خلال الأيام الماضية. 

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