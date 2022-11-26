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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدافع الهاوتزر .. مشكلة البنتاجون الجديدة في أوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

عبر المسؤولون الأوكرانيون عن رغبتهم في تقريب مواقع الصيانة المدافع والأسلحة من الخطوط الأمامية للقتال، بحيث يمكن إعادة الأسلحة للقتال في وقت أقرب، حسبما قال المسؤولون الأمريكيون وأشخاص آخرون، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا جابان تايمز.


تشرف القيادة الأوروبية الأمريكية في شتوتجارت بألمانيا على العمل في مدافع الهاوتزر ، ولكن قد يندرج عمل جديد قريبًا تحت قيادة جديدة تركز على تدريب القوات الأوكرانية وتجهيزها.

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قال روب لي ، المحلل العسكري في معهد أبحاث السياسة الخارجية: "ليس من المستغرب تمامًا وجود مشكلات تتعلق بصيانة هذه الأسلحة". "لم يحصلوا على حزمة تدريب كاملة حول الأسلحة، لقد تم إنزالها  في القتال ، لذلك سوف تتعرض للكثير من التلف".

وذكرت الصحيفة، أن أسلحة المدفعية الغربية المقدمة لأوكرانيا ، في شكل قاذفات صواريخ ومدافع هاوتزر ، لها احتياجات صيانة مختلفة .


تحتاج مقذوفات هيمارس إلى القليل من العمل لمواصلة إطلاق الذخيرة الخاصة بها ، والتي توجد في كبسولات من الأنابيب المحملة مسبقًا. لكن مدافع الهاوتزر هي في الأساس أسلحة نارية كبيرة يتم إعادة شحنها بالذخيرة - قذائف تزن كل منها حوالي 90 رطلاً – ليتم الاطلاق منها عدة مئات أو آلاف المرات، ما أدى في النهاية إلى إلحاق الضرر بأجزاء المدفع الداخلية.

وذكر المحللون إن طبيعة قتال المدفعية ، الذي غالبًا ما تطلق فيها أطقم أوكرانية النيران من مسافات طويلة جدًا لجعل الهجمات المضادة الروسية أكثر صعوبة ، تضع ضغطًا إضافيًا على مدافع الهاوتزر، وحاليًا  تطلق القوات الأوكرانية ما بين 2000 إلى 4000 قذيفة مدفعية يوميًا ، وهو عدد يفوق ما يطلقه الروس كثيرًا. 


بمرور الوقت ، تسببت هذه الوتيرة في مشاكل للجنود الأوكرانيين الذين يستخدمون مدافع الهاوتزر M777 ، مثل القذائف التي لا تذهب بعيدًا أو تصيب بدقة.

يمكن إرجاع بعض المشكلات ، جزئيًا ، إلى تصميم الهاوتزر. صُنع السلاح إلى حد كبير من التيتانيوم ، وهو أخف من الفولاذ ولكنه بنفس القوة ، ويسهل تحريكه في ساحة المعركة وأسرع في الإعداد من البنادق السابقة - وهي ميزة واضحة للولايات المتحدة عندما بدأت في استخدام M777 في العراق وأفغانستان في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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