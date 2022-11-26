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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 5 أشخاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث نقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى


وبالإنتقال والفحص تبين إصابة:- علي أحمد علي 13 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص مصاب بغيبوبة تامة حوالي يبلغ من العمر حوالي 35 عامًا، علياء محمد أحمد  58 عامًا، مصابًا بجروح وسحجات وجرح بفروة الرأس حوالى 5 سم، محمد علي سعد 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، منال محمد عرفات 39 عامًا، مصابه باشتباه ما بعد الارتجاج.

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