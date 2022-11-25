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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بإزالة أسباب خطورة حائط آيل للسقوط بسطح كنيسة

ديوان عام بني سويف
ديوان عام بني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف " اليوم الجمعة " اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، بالتحرك السريع حيال شكوى وبلاغ وارد لغرفة العمليات بالمحافظة عن خطورة محتملة نتيجة أيلولة حائط  قديم بسطح كنيسة درب العيد للسقوط ، موجها بمعاينة الموقع واتخاذ اللازم بحسب توصيات لجنة المنشآت الآيلة  للسقوط ، مع ضرورة اطلاعه عن المستجدات أولا بأول

وعلى الفور تحرك لموقع البلاغ السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة ومأمور المركز برفقة الأجهزة والإدارات المختصة ( إدارة الأزمات ، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط) وتمت المعاينة الهندسية للحائط مصدر الخطورة المحتملة ، حيث تم الاستقرار على هدم الحائط   ، وتم "أثناء عملية الهدم " عمل كردون أمني حول الموقع ، واخلاء الموقع والمنازل المجاورة وفصل التيار الكهربائي والمرفق حرصا على سلامة المواطنين ، بالتنسيق مع الحماية المدنية والكهرباء ومركز الشرطة والإسعاف

هذا وقد تم ازالة الخطورة وهدم الحائط بمعرفة مقاول مختص ، وتمت طمأنة محافظ بني سويف " الذي تابع تنفيذ الأعمال بشكل لحظي من خلال قيادات المحافظة المتواجدة بمكان البلاغ " على عودة الأمور لطبيعتها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الشأن  ، وذلك من خلال المراجعة الهندسية والميدانية من خلال مدير الادارة الهندسية المهندس عبد العزيز مسلم ، والنائب علاء الصغير والاستاذ فواز رجب ومدير شئون المناطق

وأعرب رعاة الكنيسة من الآباء والقساوسة عن شكرهم الكبير للاستجابة السريعة من محافظ بني سويف وتوجيه بسرعة التعامل مع الموقف الطارئ ، ومتوجيهن بالشكر لقيادات المحافظة والوحدة المحلية الذين حرصوا على التواجد ميدانيا حتى إزالة مصدر الخطورة المحتمل ، وعودة الخدمات لطبيعتها بعدما تم الاضطرار لفصلها أثناء عملية الهدم للحائط

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