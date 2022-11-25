محافظ بني سويف يوجه بإزالة أسباب خطورة حائط آيل للسقوط بسطح كنيسة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف " اليوم الجمعة " اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد وهاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ، بالتحرك السريع حيال شكوى وبلاغ وارد لغرفة العمليات بالمحافظة عن خطورة محتملة نتيجة أيلولة حائط قديم بسطح كنيسة درب العيد للسقوط ، موجها بمعاينة الموقع واتخاذ اللازم بحسب توصيات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، مع ضرورة اطلاعه عن المستجدات أولا بأول

وعلى الفور تحرك لموقع البلاغ السكرتير العام المساعد ورئيس المدينة ومأمور المركز برفقة الأجهزة والإدارات المختصة ( إدارة الأزمات ، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط) وتمت المعاينة الهندسية للحائط مصدر الخطورة المحتملة ، حيث تم الاستقرار على هدم الحائط ، وتم "أثناء عملية الهدم " عمل كردون أمني حول الموقع ، واخلاء الموقع والمنازل المجاورة وفصل التيار الكهربائي والمرفق حرصا على سلامة المواطنين ، بالتنسيق مع الحماية المدنية والكهرباء ومركز الشرطة والإسعاف

هذا وقد تم ازالة الخطورة وهدم الحائط بمعرفة مقاول مختص ، وتمت طمأنة محافظ بني سويف " الذي تابع تنفيذ الأعمال بشكل لحظي من خلال قيادات المحافظة المتواجدة بمكان البلاغ " على عودة الأمور لطبيعتها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الشأن ، وذلك من خلال المراجعة الهندسية والميدانية من خلال مدير الادارة الهندسية المهندس عبد العزيز مسلم ، والنائب علاء الصغير والاستاذ فواز رجب ومدير شئون المناطق

وأعرب رعاة الكنيسة من الآباء والقساوسة عن شكرهم الكبير للاستجابة السريعة من محافظ بني سويف وتوجيه بسرعة التعامل مع الموقف الطارئ ، ومتوجيهن بالشكر لقيادات المحافظة والوحدة المحلية الذين حرصوا على التواجد ميدانيا حتى إزالة مصدر الخطورة المحتمل ، وعودة الخدمات لطبيعتها بعدما تم الاضطرار لفصلها أثناء عملية الهدم للحائط