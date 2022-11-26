مونديال 2022.. بي إن سبورتس: نقل مباراة تونس وأستراليا على القناة المفتوحة

أعلنت شبكة بي إن سبورتس، نقل مباراة تونس وأستراليا، المقرر لها في تمام الثانية عشر ظهرا، عبر قناتها المفتوحة “beIN Sports”، المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات”.

ويلتقي منتخب تونس مع أستراليا على ملعب لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.





تردد قناة بي إن سبورتس "المفتوحة" الناقلة لافتتاح كأس العالم 2022:



التردد Nilsat 7W 11054H27500

التردد Badr Sat 26E 11566H27500

تشكيل تونس:

راسة المرمى : أيمن دحمان

خط الدفاع: برون، مرياح، منتصر الطالبي.

خط الوسط: محمد دراجر، إلياس سخيري، عيسى العيدوني، علي العابدي.

خط الهجوم: نعيم السليتي، عصام جبالي، يوسف المساكني.

تشكيل أستراليا

حراسة المرمى: رايان

خط الدفاع : كاراتشيتش، سوتار، روفليس، بيهيتش.

خط الوسط: ماكجري، موي، إيرفين.

خط الهجوم: ليكي، ديوك، جودين.

ويتصدر منتخب فرنسا ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة برصيد 3 نقاط، ومنتخب تونس ثانيا برصيد نقطة والدنمارك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخب أستراليا جدول الترتيب بدون نقاط.

مجموعات كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا، أستراليا، الدنمارك، تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل، صربيا، سويسران الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال، غانا، أوروجواي، كوريا الجنوبية.