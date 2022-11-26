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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 18 متهما بحوزتهم 24 قطعة سلاح نارى في أسيوط

المتهمين
المتهمين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.

أسفرت الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن (10 بنادق آلية– 11 بندقية خرطوش– 3 فرد محلى- 103 طلقة مختلفة الأعيرة).. بحوزة 18 متهم لعدد 7 منهم معلومات جنائية و ضبط 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش- شابو) بحوزة 5 متهمين لعدد 4 منهم لهم معلومات جنائية و تنفيذ 334 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.

امن اسيوط الأجهزة الامنية الامن العام حملة امنية تنفيذ الأحكام سلاح ناري

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