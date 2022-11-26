لا نقبل الإملاءات.. طاقة النواب تهاجم تقرير البرلمان الأوروبي: مغالطات وشائعات

اتهم النائب حسام عوض الله ، رئيس الطاقة والبيئة بمجلس النواب البرلمان الأوروبي بالتحيز ضد الدولة المصرية وصياغة تقارير وبيانات مغلوطة للضغط على مصر من خلال ملف حقوق واضاف حسام عوض الله ان التقرير الذي أصدره البرلمان الأوربي يحتوي في مجملها على مغالطات وعدم معرفة حيث ادعا استمرار حالة الطوارئ وتم الغائها وان هناك اعدام للاطفال والقانون المصري يمنع حبسهم من الأساس وليس فقط اعدام الاطفال وهي افتراءات تؤكد ضعف وهشاشة الاتهامات .



وشدد عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ان مثل هذه التقارير تصدر منذ فترة لمحاولات الضغط على مصر في ملف حقوق الانسان الا ان الموقف المصري كان واضحا ان مصر لا تقبل الاملاءات من احد وترفض اس تدخل في ڜئونا الداخلية وانها دولة ذات سيادة مستقة

وقال عوض الله ان كل ما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي محض مغالطات يسهل الرد عليها الا ان التوقيت يثير الشكوك بعد نجاح مصر أمام العالم في تنظيم قمة المناخ cop 27 التي ابهرت العالم وتسعى بعض المنظمات الممولة ضد مصر محاولة إفساد النجاخ الذي تحقق خلال الفترة الماضية وتشويه صورة نصر

وشدد عوض الله على الرفض الكاسح من كافة الأوساط المصرية و ردود الأفعال الرسمية والبرلمانية المصرية، والتي تتواصل هي خير رد على البرلمان الأوروبي

واكد رئيس طاقة النواب رفض اي ضغوط حيث لم يعد من المقبول مق استمرار البرلمان الأوروبي في هذا الاسلوب الهجومي منقادا وراء بعض المزاعم دون التحقق وان اعتياد البرلمان الأوروبي صياغة تلك التقرير مرفوض ولابد من ردود اقوى خلال الفترة النقبلة اذا تم الاستمرار على هذا النهج الذي يعتمد على الشائعات والمعلومات المغلوطة من منظمات ممولة مثل هيومان رايتس واتش

واكد عوض الله الرفض التام لاي تعرض للقضاء المصري مطالبا باتخاذ خطوات للرد على التعرض للقاء المصري بما يخالف التقارير والمواثيق الدولية التي تشدد على احترام القضاء وانه تعد سقطة ان يتعرض برلمان بهذا الحجم للقضاء في دولة اخرى مشيرا الى ان عدالة وتاريخ القضاء المصري الشامخ مشهودا بها عالميا وليست مجال او محل تقيم من احد