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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدي قاطعني بسبب التمثيل.. أبرز تصريحات سوسن بدر في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

سوسن بدر
سوسن بدر

خصص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي مؤتمرا صحفيا للفنانة الكبيرة سوسن بدر، أداره الناقد الفني جمال عبد الناصر رئيس المركز الاعلامي للمهرجان، وحضر الندوة كم كبير من الفنانين منهم :رياض الخولي ، ميدو عادل ، الإعلامية بوسي شلبي، لقاء سويدان ، والفنان الأمريكي سكوت تورست، الفنان خالد جلال ، والدكتور سيد خاطر ، والفنان حسن العدل ، الفنان محمود حجازي، والنجم مجدي كامل .

في البداية قال جمال عبد الناصر : الفنانة سوسن بدر تمتلك الكثير من الحب والاعجاب لدي كل الجماهير في كل بلد عربي ، وهي فنانة لم تنقطع عن المسرح مطلقا فهي ابنة المسرح المصري، وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية ، وقدمت ما يزيد علي ٣٠ عملا مسرحيا.

 

كلمة مازن الغرباوي لسوسن بدر

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان : تتشرف إدارة المهرجان بتكريم سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة ، وإذا تأملنا مسيرتها الفنية سنجدها مسيرة ملهمة لكل الأجيال ، كل عمل لها ترك بصمة ، فاليوم اسهامها الحقيقي في المسرح المصري والعربي مسيرة كبيرة وعريضة فهي نموذج ملهم لكل الأجيال ونتشرف بوجودها.
 

ومن جانبه قالت النجمة سوسن بدر : أمي رحمة الله عليها  في أيامها لم يكن هناك كل الوسائل الإعلامية الموجودة الآن ، وهي كانت خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية وكان وقتها في إذاعة ومسرح وهي في الأصل ممثلة مسرح ، وكانت تصطحبني معها في عروض المسرح الحر وكنت أجلس في كواليس المسرح ، وأحيانا كان يغلبني النوم وأسند  رأسي علي ستارة المسرح وأنام علي رائحتها التي مازلت أتذكرها حتي الآن ، وأنا سعيدة للغاية لتكريمي اليوم في مهرجان مسرحي ودولي.

 

تصريحات سوسن بدر فى ندوة تكريمها

 

وتابعت : المسرح هو الحياة بمعناها الحقيقي بالنسبة لي فأنا اتفاعل مع الجمهور في وقتها ، وفي المسرح لحظة النجاح والألم والفرح تحصل عليها في وقتها  ، وأخر عروضي كانت ٢٠١٣ وأنا بصدد تقديم تجربة جديدة ستكون عظيمة ، وعن الشخصية التي تود تقديمها علي المسرح قالت ، لأن إهتمامي الاصلي بنون النسوة وأهتم بالموضوعات الخاصة بالمرأة فأي عمل له علاقة بشخصية نسائية سيكون مهم بالنسبة لي.

 وأضافت والدي كان له تحفظ  علي دخولي المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب  صعوبة المهنة والطريق ، ولم يكن يعرف حينها أنني لا أصلح لأي شيء سوي أنني ممثلة ، وبعد مناقشات عدة أتفقنا علي دخولي أي كلية أخري وبعد إنتهائي منها ألتحق بالمعهد وقد كان.

وتابعت : ألتحقت بكلية العلوم ومنذ اليوم الأول لم أجد نفسي فيها ، فقررت أن أذهب للمعهد وبالفعل خوضت الإختبارات ونجحت والتحقت بالمعهد دون أن يعرف والدي ، وبعد أن قدمت أعمال في التلفزيون حينها عرف وصدم لأنني كذبت عليه ، وقاطعني فترة ولكن عندما وجد نجاحي في المجال بدأ يستسلم.

 

أمل الدباس تبدي إعجابها بسوسن بدر 

 

وقالت الفنانة الأردنية أمل الدباس : أعشقك علي الشاشة وزاد عشقي وحبي حين ألتقينا ، لمست فيكي الانسانية بمعناها الحقيقي و النجومية الكبيرة مع  التواضع ، فأنت نفرتيتي بالمعني العميق ، وأنا فخورة أني أنتمي لوسط به سوسن بدر.

ومن جانبه قال المخرج الكبير خالد جلال : لا يوجد فنان نجم وبديع في كل مراحله سوي سوسن بدر ، مستمتع وأنا أراكي اليوم وأري معكي مسيرتك وتاريخك العظيم ، والشكر الحقيقي لرئيس المهرجان مازن الغرباوي ومديرته إنجي البستاوي لإختيار سوسن بدر الشخصية العربية لهذه الدورة ، وأتمني ألا تحرمينا من وجودك.

 

كلمة رياض الخولى فى الندوة 

وقال الفنان رياض الخولي : سوسن بدر أصبحت رمز من رموز الفن في مصر بها باع وتاريخ عبر كل الوسائل ، أصبحت أيقونة كبيرة ، كل هذا علي الجانب الفني ، أما الجانب الأخر وهو الجانب الإنساني ، فسوسن انسانة  جميلة ورائعة ، كلها  عطاء وتواضع وتثري الجلسة بكلماتها وتاريخها فهي نموذج رائع للبني آدمين.

وأكد الفنان ميدو عادل أنه دائما يجد  أن الله عز وجل يطبطب عليه عندما يقرن إسمه مع إسم سوسن بدر ، واليوم عندما يتم تكريمه في مهرجان ويوضع إسمه بجانبها وبجانب الفنان رياض الخولي فهذا شرف كبير له ، فقد  عمل معها كثيرا وهي خلال التصوير تكون لهم أم وأخت وحبيبة.

تصريحات ناصر عبد المنعم 

وقال المخرج ناصر عبد المنعم : تكريم سوسن بدر تكريم مهم ، تكريم لواحدة من قامات المسرح المصري التي نسعد بعملنا معها أو برؤيتها علي خشبة المسرح ، فهي من الممثلات القلائل الملهمة لأي مخرج يعمل معها ، وينطبق عليها سيدة المسرح ، فهي ليست مجرد ممثلة هي تحتوي  كل الموجودين سواء صغار أو كبار ، تكريمها يعد تكريم للمسرح المصري كله.

وفاجأ المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح النجمة سوسن بدر ، في مداخلة له بطلبها للعمل في المسرح القومي حيث قال : " بطلب إيدك قدام كل الحضور للعمل بالمسرح القومي " ، وردت عليه أنها تتمني ذلك ولديها بالفعل مشروع تتمني تقديمه علي المسرح القومي.

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