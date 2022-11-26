جولة سياحية لسوسن بدر ومجدي كامل على هامش مهرجان شرم الشيخ للمسرح|صور

حرصت الفنانة سوسن بدر والفنان مجدي كامل على القيام بعمل جولة تفقدية لمدينة شرم الشيخ أثناء تواجدها فى المدينة لحضور فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.



وزارت سوسن بدر خلال الجولة الشارع السياحي لمدينة شرم الشيخ وشهدت التطورات التى طرأت على المدينة من أجل قمة المناخ التى عقدت فى المدينة على مدار أسبوعين متتالين منذ بداية شهر نوفمبر الحالي.

وأقيمت صباح اليوم ندوة للفنانة سوسن بدر على هامش تكريمها فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي وصرحت خلال الندوة عن كثير من الأمور سواء الشخصية أو العملية.



وقالت الفنانة سوسن بدر إن والدها كان خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ولكنه رفض أن تسير على خطاه في البداية وطلب منها دراسة مجال آخر لصعوبة المجال فالتحقت بكلية العلوم.

وأوضحت سوسن بدر خلال الندوة أن والدها كان يحاول إبعادها عن الفن لصعوبة المجال وليس لأي سبب آخر ، وحاولت تحقيق رغبته لكنها لم تستطع المواصلة.

وأشارت إلى أنها ليست موهوبة في أي شيء آخر سوى التمثيل، موضحة:"ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل ومبفهمش في أي حاجة تانية غيره"، وبالفعل بدأت خطواتها في المجال دون معرفة والدها وحينما علم قاطعها في البداية حتى اقتنع بما تقدمه.