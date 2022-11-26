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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عكس أوروبا.. أردوغان: نقضي فصل الشتاء براحة بال

أردوغان
أردوغان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده، على عكس دول أوروبا، سوف تقضي فترة الشتاء دون مشاكل مع الطاقة “براحة البال”، لافتًا إلى أن أنقرة تعمل على إيصال الحبوب إلى الدول الفقيرة عبر اتفاقية الحبوب.

راحة بال

وحسب وكالة “تاس” الروسية، أوضح أردوغان أنه: "بينما تفكر الدول الأوروبية في كيفية قضاء الشتاء بسبب أزمة الطاقة، فإننا نقضي الشتاء بدون مشاكل من ناحية الطاقة و"براحة البال".

وأكد أن بلاده تعمل حاليا على إيصال الدقيق إلى الدول الفقيرة من الحبوب الروسية التي تحصل عليها عبر اتفاقية الحبوب مع الجانب الروسي.

تركيا بدون أزمة

وقال أردوغان في وقت سابق إن بلاده لن تواجه مشاكل في توفير الغاز الطبيعي من روسيا في الشتاء المقبل.

وأشار في أكتوبر الماضي، إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إنشاء مركز للغاز في البلاد، حيث يمكن لأوروبا استخدام الغاز الروسي عبر تركيا.

ووفقا لشبكة "تي أر تي" التركية، قال أردوغان في اجتماع لحزبه في البرلمان: "سنكون محطة انتقالية للغاز الطبيعي وبإمكان الدول الأوروبية الحصول على الغاز من المحطة التي ستقام في البلاد".

وأكد: "لا نواجه مشكلات في الطاقة وسنلعب دورا مهما في نقل الغاز".

تركيا أردوغان فصل الشتاء الغاز الطبيعى الشتاء أنقرة

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