حبس شخص لحيازته مخدرات وأسلحة نارية في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة طبنجة وفرد خرطوش وكمية من مخدري الحشيش والآيس وأقراص الترامادول، بقصد الاتجار فيهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة بارسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما كلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان رجال وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، قد ألقوا القبض على أحد الأشخاص- مقيم بالقليوبية "له معلومات جنائية" وبحوزته (طبنجة - فرد خرطوش - 2 خزينة وطلقتين ناريتين- كمية من مخدرى "الحشيش، الآيس"- كمية من أقراص مخدر "الترامادول"- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعتراف بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطه والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما غير المشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص والمواد المخدرة والإتجار بها .