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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

افعلها فورا.. إعدادات مهمة لمواجهة بطء هاتفك الآيفون

إعدادات مهمة لمواجهة
إعدادات مهمة لمواجهة بطء هاتفك الآيفون

يواجه الكثير من مستخدمي هواتف آيفون بطئا ملحوظا في الأداء، خاصة عند تحميل الصفحات أو تنزيل التطبيقات، وغيرها من الأمور الأخرى، حيث يفاجأ الكثيرون بتحول أداء هواتفهم فجأة دون أسباب واضحة لهم، إلا أن العادات التي يقومون بها؛ غالبا ما تكون هي السبب. 

وبحسب موقع SHEfinds فإنه على الرغم من أن هاتفك الآيفون قد يكون تأثر من الاستخدام المستمر لساعات طويلة، وأثر ذلك على عمر البطارية؛ إلا أن هناك عدد من الأشياء التي يمكن تفعيلها في هاتفك لتسريع هاتفك الآيفون، ومنها : 

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إعداد التنزيل التلقائي


يتمتع هاتفك الآيفون بميزة تتيح لك تنزيل التطبيقات تلقائيًا دون إذنك لذلك عليك إيقاف تشغيلها لأداء أسرع بكثير، حيث تقول الخبيرة التقنية جيسيكا شي: "هذه الميزة لا تستنزف بطاريتك فحسب ، بل تجعل هاتفك أبطأ أيضًا، لذلك عند إيقاف تشغيل هذا الإعداد ، ستتمكن من توفير بطاريتك وسيعمل هاتفك أيضًا بسلاسة."

 

خطوات إيقاف التنزيل التلقائي 

 

اذهب إلى الإعدادات الخاصة بك واضغط على الإعدادات العامة، ثم انقر فوق خيار التنزيل التلقائي وقم بإيقاف تشغيله، وتحذر جيسيكا من أن ميزة التنزيل التلقائي تستمر في العمل في الخلفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بغض النظر عما إذا كنت تستخدم هاتفك أم لا، حيث "سيؤدي إيقاف تشغيله إلى منع هذا التطبيق من استخدام بطاريتك وسيؤدي أيضًا إلى تسريع النظام".

 

إيقاف تشغيل تحديث تطبيق الخلفية

 

ويوضح الرئيس التنفيذي ومؤسس JH SEO أن: "تحديث التطبيقات في الخلفية يتيح للتطبيقات التحقق من وجود محتوى جديد في الخلفية ، وعلى الرغم من أن هذا قد يكون مفيدًا في بعض المواقف ، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تباطؤ هاتف آيفون الخاص بك". "هذا لأنه في كل مرة يتم فيها تحديث التطبيق في الخلفية ، فإنه يستهلك قدرًا صغيرًا من طاقة معالجة هاتفك وعمر البطارية.

ويعد  أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو إيقاف تشغيل "تحديث التطبيقات في الخلفية". يمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم  عام ثم تحديث تطبيق الخلفية ثم تبديل المفتاح إلى وضع "إيقاف التشغيل". "

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