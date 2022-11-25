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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس آيفون 14.. سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 12T Pro

كشفت شركة شاومي الصينية، عن إصدار محدود من هاتف Xiaomi 12T Pro، بلمسة فنية من تصميم الفنان الأمريكي دانيال أرشام Daniel Arsham، ويبدو هاتف Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham، كـ منحوتة فنية تصلح لاستخدامها كقطعة أثرية معاصرة.

ووفقا لموقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro، بمواصفات منافسة لأجهزة آيفون، فهو يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة العليا أو فئة قاتلة الفلاجشيب، إليك أبرزها فيما يلي.

 

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سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro

يمتاز هاتف Xiaomi 12T Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1220×2712 بكسل، وبجودة عرض FHD+، ونسبة سطوع تصل الى 900 شمعة ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل إستجابة للمس 480 هيرتز ودعم لتقنية HDR10+

Xiaomi 12T Pro

ويتمتع هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بمستشعر من نوع ISOCELL HP1 بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 20 ميجابكسل.

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 وات، يمكنها شحن البطارية بالكامل في أقل من 20 دقيقة.

ويعمل طراز Xiaomi 12T Pro المميز، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8+ Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 12T Pro، مقابل سعر حوالي 750 يورو (أي ما يعادل 19100 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.

Xiaomi 12T Pro
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