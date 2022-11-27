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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رؤى جديدة.. انطلاق المؤتمر الدولي لمعهد الصحة العامة في الإسكندرية اليوم

مؤتمر الصحة العامة
مؤتمر الصحة العامة بالإسكندرية

تنطلق اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولى العاشر الذي ينظمه المعهد العالي للصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية “مكتب شرق المتوسط”، وهيئة إنقاذ الطفولة التابع لهيئة الأمم المتحدة، ويعقد تحت عنوان "الصحة عن بعد"، وتستمر أعماله لمدة يومين، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الاسكندرية.

وأشارت الدكتورة هبة القاضى، عميد المعهد ورئيس المؤتمر، إلى أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من أساتذة الكليات في جامعات مصر والعالم العربى المهتمين بمجال الصحة العامة وعدد من المتحدثين من أفريقيا والعالم الغربي من أوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى بعض المشاركات أونلاين، ويعرض خلال جلساته رؤي جديدة للصحة العامة في الألفية الثالثة.

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كما سيتم التطرق إلى مناحي وجوانب عديدة عن مفهوم الصحة عن بعد الحاضر والمستقبل، ودورها في حالات الطوارئ ومميزاتها وعيوبها.

ولفتت إلى أن المؤتمر الدولي سيخصص عدة جلسات لمناقشة توصيات مؤتمر قمة المناخ (COP 27) حيث سيتم طرح أهم التوصيات الناتجة عن جلسات القمة وتقديم الأطروحات المختلفة التي تتبناها مصر والعالم، والجديد في هذا المجال وحلقات نقاش، فضلاً عن جلسة خاصة عن أمراض القلب والوقاية منه والجديد في أمراض القلب.

الاسكندرية وزير التعليم وزير الصحة التعليم العالي وزير الاتصالات الأمم المتحدة البحث العلمي

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