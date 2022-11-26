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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة توزع جوائز مسابقة الـ16 فنًا بجامعة الإسكندرية

حفل تكريم بجامعة
حفل تكريم بجامعة الإسكندرية

نظّمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية أمس الجمعة الموافق 25 نوفمبر ٢٠٢٢، حفل توزيع جوائز مسابقة الـ16 فناً بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الطب، وذلك ضمن مشاركة الوحدة في الحملة العالمية (حملة الـ16 يوم ضد العنف) والتي تبدأ من يوم 25 نوفمبر وتنتهى 10 ديسمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.
وقالت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي للوحدة إن هذه المسابقة تأتي لتشجيع الطلاب على التعبير عن رفضهم لكافه أشكال العنف بشكل تفاعلي أسفر عن عدد كبير من المشاركات المبدعة من طلاب الجامعة.

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وأوضحت أن المسابقة عقدت على مدار شهر بكل الكليات ومعاهد الجامعة، قدم خلالها  الطلاب العديد من الأعمال الفنية، والتي تضمنت الرسم والتصوير  والتأليف والعرض المسرحي والتأليف الموسيقي وغيرها من الفنون.
وفي نهاية الحفل تم الإعلان عن الـ 16 فائزًا على مستوى الجامعة وتقديم جائزة مادية قيمتها 1000 جنيه لكل طالب، كما تم تكريم كل الطلاب المشاركين في المسابقة وتقديم شهادة تقدير وجوائز عينية لهم. 
حضر الحفل الدكتورة بهية الإخريطي القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة، وعدد من وكلاء الكليات، ومنسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

الاسكندرية الأرصاد الجوية مناهضة العنف ضد المرأة جامعة الإسكندرية هيئة الأرصاد الجوية فرج عامر

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