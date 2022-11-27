اليوم.. قنصلية السعودية تنظم حفلا بمناسبة "عام القهوة" بمكتبة الإسكندرية

أعلنت القنصلية السعودية في الإسكندرية، تنظيم حفلًا اليوم الأحد، بمكتبة الإسكندرية للاحتفال بعام القهوة السعودية 2022 تحت شعار"قهوتنا .. رمز أصيل من ثقافتنا"، وذلك بحضور قنصل عام السعودية بالإسكندرية ولفيف من الجالية السعودية بالمحافظة.

وذكرت القنصلية في بيان، أن الاحتفال يشمل التعريف بالقهوة السعودية وطريقة تقديمها مع جانب من الفلكلور السعودي.



يذكر أن وزارة الثقافة السعودية أطلقت يوم للاحتفال بالقهوة السعودية، وخصصت عام 2022 ليكون عام القهوة لارتباط القهوة بالارث الثقافى للمملكة العربية السعودية عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة حتى أصبحت عنصرا أساسيا فى الثقافة والموروث الشعبى السعودى .