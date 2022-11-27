جار تحميل الحلم.. فيلم بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاح مكتبة الإسكندرية

تحتفل مكتبة الإسكندرية من خلال مُتحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بمئوية اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

يتضمن الاحتفال ندوة تتناول قصة اكتشاف مقبرته الشهيرة يليها عرض فيلم بعنوان: «جار تحميل الحلم»، اليوم الأحد في تمام الساعة 12.00 ظهرًا، في قاعة الوفود، بمركز المؤتمرات بالمكتبة.

يأتي هذا الحدث بالتزامن مع احتفالات مكتبة الإسكندرية بمناسبة بمرور عشرين عامًا على افتتاحها.

يفتتح الندوة الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار، والإعلامية تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية.

تدور فكرة الفيلم عن رحلة شاب مصري يُدعى هاني، أثار انتباهه وَلع أصدقائه الأجانب بجمع تذكارات تخُص الملك توت عنخ آمون، الأمر الذي دفعه لمزيد من البحث والتأمل في حياة هذا الملك الشاب، وظروف توليه العرش، والغموض الذي أحاط بوفاته، ما دفعه لزيارة المتحف المصري الكبير لكشف تلك الألغاز من خلال دراما تسجيلية في أكبر تجمع للمقتنيات الأثرية مدعومة بأحدث تقنيات العرض المتحفي، فأتاح له ذلك الكشفَ عن مزيد من أسرار ذلك الملك الشاب. يعقُب العرض نِقاش مفتوح بين الحضور وصُناع الفيلم.

حاز الفيلم على عدد من الجوائز، منها: جائزة أحسن فيلم تسجيلي من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والتليفزيون بنيويورك، وجائزة مهرجان سوس الدولية الذي يقام في آيت ملول لأفضل إخراج سينمائي للمخرج أحمد عبد العليم قاسم، وجائزة لجنة التحكيم من المهرجان الوطني لسينما المقهى بتازة بالمغرب، وجائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين للأفلام القصيرة الثاني عشر، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان زاكورة بالمغرب، وشهادة تقدير من مهرجان العودة بفلسطين (الدورة الخامسة)، وشهادة تقدير من الملتقى العربي الرابع عشر للإعلام السياحي، وشهادة تقدير ودرع جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة تقدير في اليوم العالمي للسياحة من كلية السياحة والفنادق، جامعة أكتوبر، واختيار رسمي في مهرجان مزدة بليبيا، وترشيح الهيئة الوطنية للإعلام للمشاركة في مهرجان جائزة إيطاليا الكبرى.

الفيلم إنتاج قناة النيل الدولية، أداء تمثيلي: هاني سمير سيف، سيناريو وإخراج: أحمد عبد العليم قاسم.