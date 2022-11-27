شوبير: أرجنتين ميسي ترفض الاستسلام في كأس العالم

قال أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، إن فوز منتخب الأرجنتين أمام المكسيك، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، يمنحها الأمل في الوصول لدور الـ16.

وكتب أحمد شوبير عبر تويتر: “أرجنتين ميسي ترفض الاستسلام وتنعش آمالها في التأهل للدور الثاني”.

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره المكسيك، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 64 عن طريق ليونيل ميسي، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق اينزو فرنانديز في الدقيقة 87.