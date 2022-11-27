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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

فرص سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة | فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن طقس اليوم مستمر في انخفاض درجات الحرارة ، مع استقرار الأحوال الجوية ، ووجود السحب العليا ، والمتوسطة التي تحجب جزء من أشعة الشمس ، وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

وتابعت " غانم " ،  عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الأجواء خلال فترة النهار لطيفة تماما على أغلب المناطق الشمالية ، والقاهرة الكبرة ، والوجه البحري ، ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد ، وجنوب سيناء .

وأوضحت " غانم " ، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ، اليوم ، الأحد تسجل 22 درجة مئوية ، منوهة أن طقس الليل يكون مائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

وأشارت " غانم " ، إلى أن هناك تكون للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية ، والسريعة ، والقريبة من المسطحات المائية .


وتابعت ، أن طقس الأيام المقبلة يشهد ارتفاعا طفيفا في  درجات الحرارة   ، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ما بين 23 و 24 درجة مئوية ، وتعود فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط بدء من الغد . 

الأرصاد توك شو منار غانم الدكتورة منار غانم برنامج صباح الخير يا مصر

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