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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

سيول جدة
سيول جدة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، خاصة بعد موجة سيول جدة المرعبة التي ضربت المدينة، وأحدثت أضرارا بالغة للمواطنين والممتلكات، حيث يتخوف العديد من حدوثها في مصر لفترة المقبلة.

أجواء غائمة

وعن حالة طقس اليوم، تسود أجواء غائمة كليا خلال ساعات النهار علي معظم الأنحاء وهدوء في سرعات الرياح علي كافة الأنحاء والمسطحات المائية.

ويكون طقس اليوم لطيف نهارا علي شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة.

ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الطقس 

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وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول احتمالية حدوث سيول جدة المرعبة في مصر، خلال الفترة المقبلة، والتي أودت بحياة بعض الأشخاص وتسببت في تلفيات وغرق الألاف من السيارات، فجرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة من العيار الثقيل.

 سيول جدة 

وتابعت شاكر في تصريحات تليفزيونية سابقة إن سبب سيول جدة هو منخفض السودان الذي يضرب السعودية، وبالتالي تسبب في سقوط كميات كبيرة الأمطار، بعد تكون سحب رعدية، وهناك موجة تقلبات جوية تمر على بحر العرب الي البحر الأحمر، ومن الوارد حدوث مثل هذا الطقس في مصر، في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية.

 امتداد منخفض السودان في مصر

وأعلنت الأرصاد حدوث امتداد لمنخفض السودان الموسمي والذي تسبب في سيول جدة علي معظم المناطق الجنوبية للبلاد من شمال الصعيد الي أقصي الجنوب يومي الاثنين 28 نوفمبر والثلاثاء 29 نوفمبر ، ويدفع كميه من الرطوبة، كما يؤدي الي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ الفرصة لسقوط الامطار. 

أمطار

وعن حالة طقس هذين اليومين ، فتتأثر مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر بأمطار خفيفة الي متوسطة فقط وتصبح الأجواء غائمة بشكل عام يوم الاثنين 28 نوفمبر، وتصل إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر ،ولكنها لن تصل إلى حد السيول التي هطلت في جدة السعودية بحسب الأرصاد.

الأرصاد 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 15
العاصمة الإدارية 22 15
6 أكتوبر 23 15
بنهــــا 22 16
دمنهور 22 15
كفر الشيخ 22 16
المنصورة 22 15
دمياط 22 16
بورسعيد 22 17
الإسماعيلية 23 15
السويس 22 15
الزقازيق 22 16
شبين الكوم 22 16
طنطا 22 16
شلاتين 27 21
الإسكندرية 22 16
العلمين الجديدة 22 15
وادي النطرون 22 16
مطروح 22 14
السلوم 21 13
سيوة 21 8
العريش 22 16
رفح 22 16
الطور 25 17
كاترين 19 7
رأس سدر 26 16
نخل 19 11
طابا 22 15
نويبع 23 14
حلايب 25 20
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 26 18
مرسى علم 25 19
الفيوم 22 13
بني سويف 22 12
المنيا 22 11
أسيوط 22 11
سوهاج 23 13
قنا 25 14
الأقصر 26 15
أسوان 26 15
الوادي الجديد 24 13
أبوسمبل 27 16
أبو رماد 26 21
رأس حدربة 25 20

سيول جدة طقس اليوم حالة طقس اليوم الأرصاد منخفض السودان السعودية

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