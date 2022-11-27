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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"خريجي الأزهر" تطلق أسبوع البحث العلمي بأصول دين القاهرة

أسبوع البحث العلمي
أسبوع البحث العلمي

انطلق أسبوع البحث العلمي بكلية أصول الدين بالقاهرة؛ وذلك في إطار الجهود العلمية التي تقوم بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لخدمة الطلاب خاصة طلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر. 

أسبوع البحث العلمي

ويشمل الحدث، عدة لقاءات تلقي الضوء على كيفية البحث في تراث علماء التفسير والعقيدة والفلسفة والحديث؛ مما يساعد الباحث على تكوين ملكة البناء المعرفي لديه، والذي يساعد بدوره على التعامل مع كتب التراث وما تحويه من كنوز المعرفة وهذا يستوجب منهجا علميا منضبطا خاصة عند التعامل مع المسائل التي تخص العقيدة.

ومن أجل الوصول إلى النتيجة المرضية الخاصة بالبحث العلمي لطالب الدراسات العليا، لم تغفل محاضرات الأسبوع الثقافي جانب التعامل مع القضايا المعاصرة وما بها من تشابكات العصر وكيفية تعامل الطالب مع المصادر العلمية القديمة والحديثة، وإنزال قضاياها منزلة الواقع المعاش بما لا يتعارض مع نصوص الكتاب والسنة.

وبدأ الاسبوع العلمي بكلية أصول الدين بالقاهرة، بمحاضرة للدكتور عبدالفتاح العواري العميد السابق بكلية أصول الدين بالقاهرة حملت عنوان "أصول البحث في تراث المفسرين"، أشار فيها إلى أهم الضوابط التي يجب أن يلتزم بها الباحث عند الرجوع إلى المصادر الرئيسية التي تتعامل مع آيات القرآن الكريم، وكيفية تفسير الآية الكريمة من خلال سابقها ولاحقها والسياق العام الذي جاءت فيه مع مراعاة أصول البحث العلمي الخاص بتفسير القرآن الكريم.

ويشارك في أسبوع البحث العلمي نخبة من أساتذة الأزهر المتخصصين، ويستمر هذا المحفل العلمي حتى نهاية الأسبوع.

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