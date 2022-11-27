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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان تنظم حفل تكريم الطلاب الأوائل لمرحلة النقل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، حفلا لتكريم الطلاب الأوائل لمرحلة النقل بجميع أقسام الكلية للفرق الدراسية المختلفة، وكذلك الطلاب الوافدون وطلاب برنامج التغذية العلاجية، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور خالد القاضي، عميد الكلية.

وعبر  الدكتور خالد القاضى عن بالغ سعادته بأبنائه الطلاب، مؤكداً أهمية مواصلة الاجتهاد والتفوق والمثابرة فى العلم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد خلال مراحلهم التعليمية القادمة، مبينا أن هذه الاحتفالات تأتى فى إطار رفع مستوى الطلاب وتحفيزهم على التفوق، وتعزيز ملكة التحصيل المعرفي واكتساب المهارات المختلفة بجميع المراحل التعليمية.

وقد أقيم حفل تكريم الطلاب الأوائل بحضور الدكتور نعيم محمد رابح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة إيناس بدير، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتورة لمياء علي، مدير وحدة الدعم والإرشاد الأكاديمي، والدكتورة نجلاء سيد، مدير مكتب الوافدين، وبحضور ومشاركة مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب الكلية بفرق دراسية وأقسام مختلفة وبعض أولياء أمور الطلاب الأوائل.

كلية الاقتصاد المنزلي الطلاب الوافدين جامعة حلوان المراحل التعليمية Jobs Education

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