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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: افتتاح مصنع الغازات بالمنطقة الصناعية قريبا

محافظ بورسعيد قريبا
محافظ بورسعيد قريبا افتتاح مصنع الغازات

تفقد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير الأعمال الإنشائية داخل مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

 

واستمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات العمل في إنشاء المصنع، مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل المصنع قريبا.

محافظ بورسعيد قريبا افتتاح مصنع الغازات 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على عدد من المشروعات الصناعية الجديدة لمتابعة سير الأعمال الإنشائية،  رافقه خلالها اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية،  و مسئولي شركة الغازات .

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محافظ بورسعيد قريبا افتتاح مصنع الغازات 

وأكد محافظ بورسعيد أن المصنع يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبى والصناعى بالمحافظة ، كما سيساهم في  الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية. 

محافظ بورسعيد قريبا افتتاح مصنع الغازات 

كما تفقد محافظ بورسعيد، أقسام المصنع الجاري إنشاؤها ، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

محافظ بورسعيد قريبا افتتاح مصنع الغازات 

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتى تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت فى تحقيق أعلى مستوى اقتصادى بالمنطقة، مؤكدا أهمية الإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع و توفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

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